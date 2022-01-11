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《華燈初上3》演出名單出現蔡依林　彩蛋「真相」公開

▲蔡依林被維基百科寫進《華燈初上》友情演出名單，但遭到她的經紀人否認。（圖／索尼音樂提供）
▲蔡依林被維基百科寫進《華燈初上》友情演出名單，但遭到她的經紀人否認。（圖／索尼音樂提供）

記者臺孝婷/台北報導

2022-01-11 19:21:38｜2022-01-11 19:25:12

由林心如、楊謹華、楊祐寧、鳳小岳、張軒睿、劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙主演的台劇《華燈初上》第一季播出後佳評如潮；第二季上線後，更引發全民緝兇熱潮，除了主要演員們出席活動時各種追問，網友更當起柯南分析所有角色的犯案動機。如今第三季也即將和粉絲們見面，客串卡司更備受矚目，甚至傳出蔡依林也會參一咖演出。

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▲疑似是網友惡搞《華燈出上》友情演出名單，被加入的藝人越來越多。（圖／翻攝維基百科）
▲疑似是網友惡搞《華燈出上》友情演出名單，被加入的藝人越來越多。（圖／翻攝維基百科）
今（11）日有網友發現《華燈初上》維基百科的友情演出名單悄悄更新，多出了蔡昌憲、陳珮騏、Darren邱凱偉、施柏宇、孫耀威、柯佳嬿、周杰倫和蔡依林的名字，讓粉絲又驚又喜，因為蔡依林貴為天后，日前才宣布因疫情影響，巡迴演唱會全面喊停，讓喜愛她的歌迷難掩失望。對於是否客串演出《華燈初上》第三季，蔡依林的經紀人向《NOWnews今日新聞》回覆：「沒有誒。」正式否認此事。

▲重現80年代條通酒店文化的背景，《華燈初上》引起熱烈討論。（圖／翻攝自華燈初上FB）
▲台劇《華燈初上》播出後引起熱烈討論。（圖／翻攝自華燈初上FB）
可見應該是有粉絲惡搞《華燈初上》的維基百科，把自己的偶像名字加入友情演出名單，但也不難看出《華燈初上》的魅力，從第二季加入演出的徐若瑄、林柏宏、9m88、吳慷仁都相當有名氣，再加上第一季的卡司，被網友開玩笑說「半個台灣演藝圈的藝人」都演過《華燈初上》。

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