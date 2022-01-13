競零賽局1／「國際級」減碳壓力襲台　中小企業轉型求生

2021年是大自然全面反撲的一年，從全球乾旱、熱浪高溫、森林大火頻傳，到洪水、暴雨肆虐各地，甚至還一度出現40多個龍捲風同時出現的末日景象；種種極端氣候的異相，將原本還在醞釀的減碳浪潮一口氣捲上最高點，宣告全球2050年淨零排放的「競零賽局」已正式開跑，未來，就連台灣的中小企業也無法置身事外。「早在2019年的時候，我們就收到一家全球知名的手工具品牌客戶來信，邀請我們供應商加入一個叫作CDP（碳揭露報告）的計畫，裡面雖然沒有說是強迫性的要求，但有暗示如果加入這個計畫，會是他們未來優先考慮合作的條件之一。」創維塑膠總經理林毅桓向《NOWnews今日新聞》透露。
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無獨有偶，在接下來的2020年、2021年，創維塑膠收到越來越多市場要求減碳的訊號，林毅桓說：「到了2020年，一些美商客戶開始在例行性稽核的時候，陸續加入SDGs（永續發展目標）等項目，並要求我們逐年改善，否則很可能會影響到未來的合作；2021年，連台灣客戶都在例行性稽核裡，開始加入碳排放的項目了。」
去年底，聯合國氣候變遷大會（COP26）落幕，各國出現2030年達成減碳45％目標的明確共識，歐盟甚至預計2026年就要開始課徵碳關稅；歐盟是台灣第四大的出口國，碳關稅一旦啟動，相較於已實施碳交易或碳稅的中國、日本、南韓、新加坡等國，台灣恐怕受創最深。
一時間，來自國際的「競零」壓力大量襲台，讓不少台廠開始繃緊神經。台中精機是台灣工具機產業巨頭之一，外銷以土耳其、德國、法國、荷蘭及義大利等歐洲市場占大宗，如今也開始感受到山雨欲來之勢。
「在全球減碳的趨勢下，我們大概有兩、三成的新客戶都會提出相關要求，其中又以醫療產業最明顯，而且，我們也聽說不少同業都面臨一樣的狀況。」台中精機第二代、總經理室協理黃怡穎坦言，近期確實收到不少客戶詢問。
她補充：「我們一些過去買油壓式射出成形機的客戶，最近都開始改買全電式的，因為全電動式的設備可以節電六成，省水到九成。我相信對工具機產業來說，未來減碳技術發展會是一項新的競賽。」
安口食品機械公司是中華整廠發展協會的核心會員之一，總經理歐陽志成也透露：「目前協會內部已經聽到不少會員廠商反映，說他們開始收到客戶的要求，希望他們針對ESG（環境、社會和企業治理）當中的環境部分提出減碳相關報告。基本上，減碳這個議題現在已經站在大家的門口了，只是不知道哪時候會正式敲門而已。」
話鋒一轉，他提起自家狀況：「我們有不少客戶在歐洲，還有很多都是國際品牌的食品供應商，所以有聽說一些國外通路已經開始向上架廠商施壓，要求以後應該注意減碳相關議題。這件事讓我們開始警覺，因為食品設備用到不少鋼材，未來在歐盟恐怕會承受不小稅務風險。」
「到時候，相信客戶採購設備不只看售價，也會把減碳成本加進去一起評估，所以未來的市場競爭力很可能出現改變，要看誰能幫助客戶節省包含減碳在內的成本，那麼拿下訂單的機會就越大，我們也正在努力，希望這個全新戰場的第一槍可以是我們開出。」歐陽志成語重心長地說。
根據KPMG安侯建業聯合會計師事務所公布的一項調查，台灣有高達八成的CEO都認為，ESG所造成的風險正對企業長期成長構成極大威脅；實務上，占全台企業家數97％、總數多達128萬的中小企業，對外在風險的承受力恐怕遠遠不如大企業，因此，如何在全球「溫水煮青蛙」的減碳風險中及早布局，將是未來存活與否的重要關鍵。
曾以切削液（用於工業製程降溫、潤滑）打進蘋果供應鏈、切入航太產業，工業油品商海陸家赫對於國際趨勢敏銳度頗高，總經理曾煥龍談起減碳，不諱言已成必然趨勢，「像我們這個產業，很多都是國際品牌在台灣的供應鏈，一定會受到影響。」
「其實我們公司在去（2021）年第三季的時候，就曾經收到一封電子郵件，是一家國外客戶寄的，問我們有沒有開始在做減碳方面的準備。」他指出，原本海陸家赫就在評估未來創造碳權的可行性，這封來自客戶的信件算是臨門一腳，讓公司最後拍板相關計畫。
曾煥龍進一步說明：「工業廢棄物大多仰賴焚燒方式處理，只要設法降低廢棄物的焚化量，就會產生減碳效果。我們的想法是，希望透過廢棄物回收再利用機制，用生產排碳、循環經濟減碳的『正負相抵』效果，從中創造出新的價值，也就是大家口中的『碳權』。」
由此可見，危機往往伴隨轉機。在人人聞之色變的減碳趨勢中，客製化線材加工廠新呈工業同樣嗅到商機，總經理陳泳睿指出，傳統汽車產業相對封閉，一般中小企業要打入既有的供應鏈並不容易，如今卻是絕佳時機，「現在所有車廠都在發展電動車，所有零組件都要重新洗牌，對我們來說剛好是個機會。」
「這兩年，我們開始接到電動車ADAS（先進駕駛輔助系統）、攝像頭及高壓線材的訂單，雖然目前客戶還沒提出明確的要求，但我們打算自己先動作，希望未來在產品出貨時，都可以同步告知客戶耗電量、碳排量等訊息，用數字說話，當大家都知道我們有在做減碳的時候，相信未來拿到新訂單的機會更大。」談起心中未來藍圖，陳泳睿的語氣上揚了幾分，似乎充滿期待。