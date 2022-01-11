戲劇天后自殺身亡！女兒爆肥96KG　打起精神甩42公斤美翻

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崔真實1988年出道就享有高人氣，1990年被封為國民名星，與演員弟弟崔真永都有精湛演技，默契也很好。崔真實跟趙成珉2000年結婚，因家暴問題於2004年離婚，2人育有一對兒女，但崔真實過世後，崔真永在2010年自殺，趙成珉疑似承受不了輿論壓力，2013年被女友發現在住處自縊。
崔真實的兒女現年20歲與18歲，兒子崔煥熙2020年以藝名Z.flat出道，並已發行單曲，妹妹崔準熙受訪表示對演員沒興趣，目前正在準備YouTuber的工作。崔準熙罹患紅斑狼瘡症，因服用藥物產生副作用，一度胖到96公斤，近期她瘦身成功、狠甩42公斤，變瘦的她臉蛋也升級，透露有去割雙眼皮，美貌獲得不小討論。
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