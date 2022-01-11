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戲劇天后自殺身亡！女兒爆肥96KG　打起精神甩42公斤美翻

▲崔真實女兒崔準熙近況公開，減肥成功引起討論。（圖／崔準熙IG）
▲崔真實女兒崔準熙近況公開，減肥成功引起討論。（圖／崔準熙IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-11 19:06:08

南韓「戲劇天后」崔真實因受不了輿論壓力，2008年自縊身亡，她的演員弟弟崔真永、前夫棒球明星趙成珉，也在2010年、2013年相繼輕生，3人享年39歲。崔真實與趙成珉所生的兒子崔煥熙、女兒崔準熙近況公開，崔準熙從原本體重96公斤，最近已瘦到54公斤，成功甩肉與美貌引發討論。

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藝人安在煥2008年被發現陳屍車內，死因推測為燒炭自殺，根據資料顯示，他是因借了高利貸無力償還，才走上絕路；根據報導指出，崔真實曾借給安在煥10億，外傳崔真實施壓安在煥還錢，導致安在煥輕生，崔真實不堪殺人凶手謠言在住處自我了斷。

崔真實1988年出道就享有高人氣，1990年被封為國民名星，與演員弟弟崔真永都有精湛演技，默契也很好。崔真實跟趙成珉2000年結婚，因家暴問題於2004年離婚，2人育有一對兒女，但崔真實過世後，崔真永在2010年自殺，趙成珉疑似承受不了輿論壓力，2013年被女友發現在住處自縊。

崔真實的兒女現年20歲與18歲，兒子崔煥熙2020年以藝名Z.flat出道，並已發行單曲，妹妹崔準熙受訪表示對演員沒興趣，目前正在準備YouTuber的工作。崔準熙罹患紅斑狼瘡症，因服用藥物產生副作用，一度胖到96公斤，近期她瘦身成功、狠甩42公斤，變瘦的她臉蛋也升級，透露有去割雙眼皮，美貌獲得不小討論。

▲崔準熙曾胖到96公斤。（圖／崔準熙IG）
▲崔準熙曾胖到96公斤。（圖／崔準熙IG）
▲崔準熙瘦下來模樣大改變。（圖／崔準熙IG）
▲崔準熙瘦下來判若兩人。（圖／崔準熙IG）
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