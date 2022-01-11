交通部發文北北基市府　盼春節計程車加成再斟酌

農曆春節連假將至，過去北北基計程車春節加成費率為每趟加收20元，而今（2022）年北市府最後決議採加成至30元、實施15天。不過交通部今（11）日發文給北北基市府指出，此次調整將對民生日常生活造成衝擊，希望地方市府與業者再溝通。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-11 19:03:29
交通部行文內指出，行政院指示各部會確實掌握產業動態，尤以價格動態應特別注意，不宜於春節前漲價，其中對大台北地區計程車春節加價調整方案，由10天調整至15天，且由加20元調漲至30元，認為已影響民眾上班日乘車需求，造成民生日常生活衝擊。
交通部表示，針對大台北計程車春節加價費率調整案，消基會在4日就召開記者會表示反對，因民眾仍在正常上班期就要被加收費用，非常不合理，公開呼籲應緩漲並減少加成幅度，考量大眾運輸之鐵、公路客運於春節期間 輸運返鄉民眾均未任意漲價或加收費用，以保障基本通行，計程車因比照大眾運輸享有免徵牌照稅及汽燃費等政策優惠，春節期間之運價調整方案仍應保障民眾權，希望地方政府與業者溝通，是否有緩衝空間，並審慎妥善處理。
而台北市計程車駕駛員職業工會也迅速反應，發文給台北市公運處表示，春節期間人人返鄉，大台北地區為空城，計程車司機幾乎載續不到乘客，希望公運處能為司機爭取春節加價方案，維持支持原訂由10天調整至15天，且由加收20元調漲至30元。