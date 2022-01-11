中國補教業監管重擊 新東方一口氣裁6萬員工、賠掉880億
中國自去年七月起監管整肅補教業，要求教育培訓機構，並禁止上市融資，在教學內容上禁用境外教材後，補教業巨頭新東方教育科技集團（New Oriental）市值一口氣蒸發90％，創辦人兼董事長俞敏洪更透露，新東方必須裁員多達6萬名員工，「#新東方辭退6萬員工」的話題更在短短一晚衝上了微博熱搜第一，反映北京監管重拳的打擊力道。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-11 19:11:40
新東方創辦人俞敏洪1月8日透過微信表示，自從去年七月中國「嚴打教培行業運動」後，曾達千億美元的中國補教產業面臨嚴峻的規模縮減。俞敏洪表示，新東方辭退了將近6萬名員工，如今現存的員工老師還有5萬名左右。
盤點過去員工辭退費用、退學費和教學點退租等現金支出，新東方這短短半年虧損達到將近200億人民幣（約新台幣880億元），俞敏洪對縮編到只剩一半的員工們無奈表示，「這些人的生計，部分依賴於新東方健康可持續的發展。讓大家有個好工作，也是我們管理者需要承擔的使命和責任」。
另外他也指出，未來新東方將進行更多新嘗試：包括為學生全面成長提供服務的項目，例如素質、素養、研學、營地教育等，同時決定加大在大學生與海外中文市場的投入，還要轉型為以農產品篩選和銷售為核心的電商平台，上週他自己做了一場一小時直播，銷售了近20萬人民幣的圖書。
中國教育科技領域的監管變化，反映了北京當局對網路企業的整肅，更迫使大型教培業者調整其下業務，如擴大非學科課程、免費提供課後輔導。彭博行業研究分析師Catherine Lim認為，中國政府頒布的禁令使教培業者營收嚴重受損，新東方的競爭對手也進行了裁員。
對此，新東方10日晚間則簡短公告，俞敏洪在個人社群平台「微信」上提及公司業務與財務表現等言論，並未獲該公司授權，不能代表該公司觀點。