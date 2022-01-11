屎命必達！北韓「堆肥作戰」換通行證 沒糞便別想進市場
2022年到來，每個國家都有獨有迎接新年的方式，北韓也不例外。每年元旦是北韓的國定假日，但假期一結束，等待北韓人民的是一場「堆肥作戰」。今年的「堆肥作戰」從3日正式展開，人民必須用臭氣迎接新年到來，並且繳交糞便做為化學肥料的替代品。根據了解，每人必須收集500公斤的糞便才能獲得「堆肥認證」。若是沒有這張「堆肥認證」，人民就連市場都無法進入。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-01-11 19:33:00
根據《每日北韓》報導，由於化學肥料短缺，導致農產品產量受波及，而為確保糧食供應無虞，北韓於新年展開全國性「收集糞便」運動。今年實施期間自3日開始至10日，比起去年延長了1天。根據政府規定，每人必須繳交500公斤的糞便，人民團體則是每戶繳交200公斤，雖然相較於往年稍微下降，但與去年繳交量相當，對於人民來說仍是一項重擔。
若是在這段時間無法達成「業績」者，每公斤必須繳交1000北韓元，500公斤若全數用現金支付就是50萬北韓元（約台幣11476元）。也因此這原是為了振興農業才收集人類糞便的活動，轉變成新興產業，更出現了「糞便小偷」、「糞便掮客」、偽造「堆肥認證」等一系列光怪陸離的現象。
報導引述消息人士指出，在進行堆肥作戰期間，超市的營業時間從下午3時至5時，比平常縮短了一個小時，以避免影響「作戰」。今年堆肥作戰結束，自11日起，超市營業時間恢復成往常3小時，但是進入市場時，必須出示達成堆肥目標時獲得的「堆肥認證」，否則將會被拒於門外。
報導表示，北韓出示的「堆肥認證」就宛如其他國家進出公共場所時，必須出示的「疫苗通行證」，要稱為是「堆肥通行證」也不為過。
報導訪問了北韓居民，有人表示，從新年開始就拚命張羅糞便，自1月1日以來還沒任何收入入帳，只能用豆芽湯充饑。還有人在市場周邊做起生意，看準因為沒有達成目標，而無法進入市場的人，更因此與當局發生衝突。有居民喊苦，表示無法進入市場將嚴重影響生存，更直呼「我不確定我能不能活下來」。
報導指出，2021年年底，平壤召開的勞動黨中央委員會第8次第4代表大會。會中將農業列為優先問題，官員力推全力生產堆肥。這也顯示出，在新冠疫情影響進而鎖國的情況之下，北韓的糧食問題成為急迫解決的問題。