F-16V大角度墜海！未見飛官跳傘　消失光點曝

空軍司令部今 （11）日證實，嘉義基地第四聯隊一架F-16V（編號6650），在執行例行性訓練時，在嘉義東石墜海，國防部空軍司令部表示，下午14點55分F-16一批兩架次，嘉義基地起飛，當時執行對地炸射科目、進行大角度導入時，向下快速墜海，在水溪靶場墜落，沒有看到飛官跳閃，在1524時靶場管制官有立即通報。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 19:48:33｜2022-01-11 20:00:01
空軍司令部少將柳惠千表示，該失聯軍官是上尉飛官陳奕，空軍官校106年班，為第四聯隊第21作戰隊上尉飛官，南投縣人、未婚，但有固定交往的女友。
柳惠千說，15點時，能見度7哩，1000呎稀雲，符合課目天氣標準，能見度相當好，機務狀況方面，機身總時間3415.5小時，110年12月28日進行檢整，狀況良好；發現水溪靶場週邊光點消失，立即派出搜救機，在15點38分起飛。
柳惠千強調，目前已投入所有人力物力，但現在海象情況不佳，導致搜救有點困難，但仍會持續搜索救援，只要有一線希望，都不放棄、持續搜救找回戰機跟飛官。
據了解，機上上尉飛官陳奕為第21中隊學員，飛行時數60多小時，2016年9月時，他當時是空軍官校航空太空工程學系學生四年級學生。
空軍司令部臉書粉專曾介紹他「當初因為想飛而加入空軍，經過嚴格的入伍訓，和官校的新生月磨練後，也漸漸地清楚未來的身份，在學校經歷了實習幹部的訓練，了解到領導是門學問，以身作則，才能和團隊一起完成任務。」（編輯：孫唯容）