地理中心盃匹克球團體錦標賽成績出爐 北高分獲總冠軍

由埔里鎮公所及埔里鎮民代表會主辦， 南投縣體育會匹克球委員會協辦之「台灣地理中心盃」匹克球團體錦標賽於 1 月 9 日圓滿落幕，假南投縣埔里鎮立綜合球場進行賽事。台南匹克球協會也由理事長高文彬率「出來面」隊及「醉翁之意不在球」隊兩隊參加。賽事結束後並由中華民國匹克球協會秘書長張永昌安排台南團隊搭船遊湖欣賞日月潭風光，飽覽湖光山色，美不勝收。

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▲中華民國匹克球協會秘書長張永昌(中)與台南匹克球協會於日月潭合影（圖／記者林怡孜攝，2022,01,09）

台灣地理中心碑位在南投縣埔里鎮，立於景色秀麗的虎頭山山麓，是一座造型特殊的石碑，在民國 68 年重建部份區域，由蔣經國題上「山清水秀」四字，因此又稱為山清水秀碑。碑體造型美觀雄壯，由兩面白色弧牆環抱，中間碑座為 3 米高之赭色屏牌，上豎一柱不銹鋼桿，最上端頂著兩偭相交的圓環，整個造型如一朵半開的百合花，是具有地理性意義的遊覽勝地，亦被稱為台灣之心，是許多民眾到埔里旅遊必到之處。此次「台灣地理中心盃」為全國首屆匹克球團體賽事，取其地理中心盃之褒意，期待日後更加發光發熱。

匹克球是一項結合羽球與網球、桌球特性的運動，規則簡單易懂，輕鬆有趣。匹克球拍的外型很像一支大號的乒乓球拍，匹克球是像網球大小一樣的塑料球，球本身有 40 個透氣孔以阻隔風阻，打者只要學習好基本技巧，很快就能上手。可休閒可熱血，即便是激烈的比賽也不會讓身體有太大負擔，老少皆宜，尤其適合樂齡長者，目前北、中、南、東皆有協會致力於推廣匹克球。

首屆「台灣地理中心盃」匹克球團體錦標賽賽事共有來自北、中、南熱愛匹克球的球友組隊參加，壯年組及社會組共２５隊捉對廝殺。經過一番激烈較勁，壯年組前 3 名為台北－沒有最強、台中－神劍闖江湖、南投－埔里戰將。社會組前３名為高雄－高雄匹克球、台中－就是愛匹克球、南投－麻辣一夏。當天也傳來一個好消息，台中大甲區４位企業家捐贈匹克球推廣發展基金４萬元，由中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵轉給全國８個協會做為推廣基金，以其拋磚引玉，共榮發展。

▲中華民國匹克球協會理事長陳朝鍵(左四)將匹克球發展基金轉給全國８個協會，以期共榮發展（圖／記者林怡孜攝，2022,01,09）