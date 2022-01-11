F-16V炸射訓練失聯　空軍：未加裝防撞地系統

空軍嘉義基地第四聯隊今（11）日下午驚傳一架單座型F-16V戰機在訓練時失聯，空軍下午已成立應變中心，展開搜救行動，並下令同型機停飛，進行「天安一號」特檢。空軍也證實構改型F-16V戰機因為系統整合因素，未加裝防撞地系統。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-11 20:14:21｜2022-01-11 20:48:08
空軍司令部今日晚間舉行「空軍F-16V光點消失臨時」記者會，空軍司令部督察長柳惠千少將表示，失聯的編號6650機飛行時數3415：05小時，期間並無發生重大故障，該機下午在進行基本對地炸射課目時墜海，水溪靶場現場天氣能見度良好，可目視天空及海面，符合課目標準，空軍司令部已下令暫停F-16型機全部戰演訓任務，執行特檢。
空軍少校飛官吳彥霆2018年駕駛F-16戰機參加萬安演習，不幸撞山殉職，事後空軍檢討要在F-16戰機上加裝「自動防撞地系統」（Auto Ground Collision Avoidance System，Auto GCAS），媒體詢問今天失聯飛機是否有加裝防撞地系統？柳惠千表示，有跟美方採購，但防撞地系統因為系統整合需要在美方進行測試，所以構改型F-16V部分都沒有加裝防撞系統功能。
不過，柳惠千也表示，今日訓練執行對地低空炸射科目，有無設置防撞地系統都不會影響飛行員訓練。