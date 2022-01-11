對抗共機威脅　空軍4300億打造全球最強F-16V機隊

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2017年空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1400億元將現役升級140架F-16A/B型戰機至F-16V Block20規格，另外新購66架F-16V Block70型戰機，共計206架F-16V戰機，使我國成為全球F-16V架數最多國家，F-16戰機架數也排名全球第五多。
升級型的F-16V換裝APG-83電子主動掃描陣列（AESA）雷達，可同時執行對地、對海與空中搜索能力，搜所距離也從180公里提升至370公里，並配合先進狙擊手莢艙、神射手莢艙，具有更好解析度及偵獲距離。另外，F-16V戰機新購的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），可同步將近100項訊息整合顯示於頭盔中的鏡片，在進行訓練或作戰時，獲得資訊的方向與來源不再侷限於正前方，可達到人機一體目的。
F-16V飛行員配戴飛行頭盔後，只需要用眼睛去目視欲攻擊目標，便可鎖定攻擊，不必像傳統空戰必須將戰機的機頭對準敵軍方向瞄準，搭配AIM-9X飛彈的離軸攻擊能力，發射後甚至能迴轉攻擊正後方的敵機，戰力相當強大，整體性能大勝經國號與幻象2000戰機。
打造全球最強大F-16V讓空軍花費4300億元，包括1400億元購改升級費用、新購F-16V Block70要近2500億元，2022年起又要另編471億元採購各類精準彈藥，未來恐怕還會再加碼。
新購的F-16V Block70最快首批2022年可交機，預計2026年可全數完成交機。空軍委由漢翔與洛克希德馬丁公司合作，升級構改F-16V戰機，全球第一個F-16V作戰隊已於去年11月18日完成接裝典禮，並邀請蔡英文總統親臨校閱。構改型F-16V戰機今年起預計每月交機3架，預計2023年可全數交機。
在空軍不打算裁撤掉幻象2000戰機情況下，空軍F-16部隊擴編所需107位飛行員職缺，大部分將來自現有F-16部隊，在2026年前要培養五成新飛官，不只空軍要花大錢採購戰機，尋找合格飛行員恐怕更將傷腦筋。