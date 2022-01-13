競零賽局5／減碳潮席捲全球　中小企業急需政府指引明燈

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可實際上，台灣中小企業約128萬家，占總企業家數97％之多，背後更代表了78%的就業人口，在社會安定層面的重要性更甚大企業，為此，《NOWnews今日新聞》與諸多中小企業高層進行訪談，希望剝開他們在減碳浪潮下的無所適從，找出可供政府參考的核心關鍵。
在訪談過程中，我們發現，中小企業普遍認為，這一波減碳趨勢來得又快又急，一下子出現太多專有名詞，像是：碳盤查、碳中和、碳權、碳稅、碳定價、碳交易等等，其中很多連政府都說不清具體做法，自然導致中小企業無所適從。
也因為政府政策未明，中小企業在資源有限的情況下，將難以判斷各項減碳投資的輕重緩急，結果造成面對國外客戶的詢問時，遲遲無法提出具體減碳計畫的窘境；供應鏈環環相扣，未來當中小企業減碳計畫被要求納入上游供應商時，難度恐怕還會以幾何倍數幅度暴增，教人思而卻步。
此外，許多中小企業也擔心資源排擠效應。如今國內綠電憑證99%已被大企業買走，中小企業對成本及風險的耐受度遠不如大企業，因此還在精打細算、一步一步地「摸著石頭過河」當中，等到哪天好不容易摸清方向、必須出手時，恐怕也買不到諸如綠電憑證、甚至未來的碳權這類有限資源了；競零賽局中，不只國與國爭，大企業與大企業鬥，現在連小蝦米都得想辦法和大鯨魚分一杯羹才行。
最後，不少中小企業都共同提到了一個難題──案例不足，又或者說，大部分坊間案例並未走過完整的減碳流程，多半只是局部有成，因此中小企業至今仍缺乏被系統化、標準化的案例可循，實務上不容易參考；而台灣的輔導公司，又幾乎停留在輔導取得認證，缺乏真正輔導中小企業減碳個案的能力。
整體而言，我們聽見台灣中小企業知道要減碳，也想跟著減，卻沒人知道該怎麼減才不會傷及根本，現況就像在拼一塊沒人看過全貌的拼圖，怎麼拼都不知對錯，面對這般攸關八成就業人口的難題，或許政府最該做的是站在中小企業的角度，設計出一套即便資源有限，也依舊可以立足國際的減碳路徑。
人類歷史上有幾次重大革命，無論是蒸汽機、電腦、網路，還是手機，最終都讓人們過上更舒適的生活；淨零排放也是革命，背後卻伴隨著諸多限制與不便，原因很簡單──前者是科技到位自然引發的革命，後者是人為，是人們擔心地球毀滅所提前發起的革命，而人類這次提前發起革命的結果，就是迎來一個綠能、減碳等技術青黃不接，世界各國各說各話的亂世。
這時候，我們的政府為誰說、說了些什麼，對人民或企業來說，恐怕就格外重要了。