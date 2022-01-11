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為賣屁味狂吃蛋白質！網紅大賺百萬元卻送醫　下場曝光　

▲美國一名網紅販售自己的「放屁味」大賺一筆，下場曝光！（圖／IG帳號stepankamatto、FB帳號@KCMQMorningShag）
▲美國一名網紅販售自己的「放屁味」大賺一筆，下場曝光！（圖／IG帳號stepankamatto、FB帳號@KCMQMorningShag）

編輯中心/綜合報導

2022-01-11 21:28:50

雖然說靠自己的本事賺取金錢不是錯誤，但是這種賺錢的方式也太怪異了！美國一名網紅自從爆紅後，竟然突發奇想在網路販售自己的「放屁味」，雖然讓她賺了一筆，但下場曝光後網友全都搖頭了！

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▲史黛芬妮因為參加實境節目而爆紅，後來竟然開始販售她自己的「放屁味」。（圖／IG帳號stepankamatto）
▲史黛芬妮因為參加實境節目而爆紅，後來竟然開始販售她自己的「放屁味」。（圖／IG帳號stepankamatto）
原來這名女子叫做史黛芬妮Stephanie Matto曾經參加實境秀節目，闖出知名度後某一天突發奇想，將自己放的屁放入罐子裡販售，認為這是一項很有趣又引人注目的宣傳。史黛芬妮為了讓自己產生更多的「氣體」，密集地在幾個月內吃進大量高蛋白質如雞蛋、豆類、奶昔等食物，強迫自己每一週生產多達50罐的「屁味」，賺進了20萬美金（約545萬台幣）！

▲為了產生更多的「氣體」，史黛芬妮每天吃進大量蛋白質的食物，並強迫自己放屁收集在罐子裡。（圖／IG帳號stepankamatto）
▲為了產生更多的「氣體」，史黛芬妮每天吃進大量蛋白質的食物，並強迫自己放屁收集在罐子裡。（圖／IG帳號stepankamatto）
但是就在她賺進20萬美金之後，她突然因為胸部劇烈疼痛以及呼吸困難，趕緊送醫急救，史黛芬妮以為自已心臟病發中風，沒想到經過醫師檢查後，告訴她罹患嚴重的「脹氣痛gas pains」，因為她「讓自己排放太多屁」導致的，因此要求她改變飲食，並且服用抑制排氣的藥物，直接宣告她的「放屁事業」只能直接終止了！

▲沒想到就在她賺進20萬美金之後，突然感到呼吸困難與胸痛，立刻住進醫院檢查。（圖／FB帳號@KCMQMorningShag）
▲沒想到就在她賺進20萬美金之後，突然感到呼吸困難與胸痛，立刻住進醫院檢查。（圖／FB帳號@KCMQMorningShag）
▲醫師告訴她罹患了「脹氣痛」，要改變飲食並且不能再像以前那樣強迫自己狂放屁傷身體了。（圖／FB帳號@KCMQMorningShag）
▲醫師告訴她罹患了「脹氣痛」，要改變飲食並且不能再像以前那樣強迫自己狂放屁傷身體了。（圖／FB帳號@KCMQMorningShag）
史黛芬妮的故事被分享到網路上，不少網友表示：「只能說每個工作都有它的風險」、「會買的人是有戀物癖嗎？」、「我到底看了什麼」、「世界無奇不有」。（編輯：陳珮瑜）


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