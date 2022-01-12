小孩嚇哭！李靚蕾曝監視器畫面 王力宏帶陌生男子闖家門
「蕾神之槌」第二季上線！王力宏和李靚蕾離婚撕破臉，在被指控是渣男、媽寶後，王力宏不堪輿論壓力，公開向社會大眾道歉，並表示將暫時退出演藝圈，專心陪伴3個小孩。但在沉寂3個禮拜後，蕾神再度發威，昨（11）日深夜發文控訴王力宏不是真心道歉，並曝光他帶著三名陌生子試圖強闖家門的監視器畫面。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-12 00:15:03｜2022-01-12 00:22:04
王力宏在隔離期滿後，第一件事情就是跑去看小孩，但李靚蕾卻爆料王力宏不但拒絕跟她溝通，還堅持要帶兩名男性工作人員同行，讓她感到非常不安與不舒服，「我隔著門請求你讓兩位男性在樓下等。你堅決不同意,威脅說如果我不讓你帶人進來你就不回家看孩子了。這時你也提出另一個要求，請我拔除家裡孩子的監控你才肯進門。我請求你不要離開,因為如果你離開孩子會很難過，他們期待你回家很久了，請你無論如何一定要進來看孩子。」
但雙方溝通無效，王力宏依舊堅持要李靚蕾拔除家中監視器，且一定要有工作人員陪同，「我說除了工作場合我和這2位私下沒有交集，我覺得這樣的狀況讓我感到很不舒服。我問你說為什麼要拔除監控，因為如果你害怕什麼,監控不是也會保護你安全嗎？我覺得很奇怪，也開始感到害怕，也說家裡只有我跟三個孩子，還有一位女傭，你這樣的舉動讓我很害怕。你依然堅決堅持那兩位男性不會離開。然後我看了監控竟然發現，除了你說你帶的2位男性,後面還躲了一位素未謀面的男子。你的工作人員還特別示意要他往後面一點站！！！這讓我毛骨悚然。」
李靚蕾更控訴：「你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。你明明知道做這樣的事情會造成在孩子面前有正面衝突，為什麼還要這麼做？你到底想要做什麼？我不敢想像，太可怕了。」對此不少網友看到監視器畫面截圖也傻眼，質疑王力宏堅持要帶3位男性工作人員陪同根本是要搶行帶走3個小孩。