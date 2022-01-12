李靚蕾曬影片鐵證！微博狂搜1,500萬訊息 不見BY2嗆聲圖
李靚蕾和BY2妹妹Yumi的原配與小三之爭，昨（11）日深夜戰火再起，針對BY2曬出私訊給李靚蕾的截圖，嗆聲要蕾神拿出王力宏出軌證據，「警察等了21天沒等到你」，蕾神也不忍了，直接以影片方式秀出微博私訊裡，根本沒有來自BY2工作的傳訊，讓此事成了一樁羅生門。
記者江芷稜/綜合報導
2022-01-12 00:36:56｜2022-01-12 01:41:16
李靚蕾去年曾出示Yumi的私訊截圖，指她2015年仍與王力宏藕斷絲連，頭像還是裸照，挑逗意味十足，不過後續有媒體報導，指該訊息是BY2當時發行新專輯時，廣邀藝人好友拍影片宣傳，Yumi因工作之需求才傳訊給男方，並未男女私情，企圖擺脫小三形象。BY2更節節進逼砲轟蕾神，透過工作室跟閨密「做個小孩007」，要她拿出實質證據。
李靚蕾昨以影片秀出微博私訊反擊，「我原本以為可能是在1,512萬封新訊息裡埋沒了，但搜尋也搜不到。事實是等了21天都沒有等到你提供任何訊息。我文中所提及的事情，句句屬實，我一定會盡我所能配合調查，把證據提供給警方的。關於你和「閨蜜」放出各種五花八門的消息已經三周了，希望能到此為止。」
不過，大陸網友指出，李靚蕾可能閱讀後刪除訊息，或者拉黑封鎖BY2工作室、或是未加對方為關注人，導致無法搜索到私訊，才會雙方各說各話，BY2工作室除了截圖之外，可能必須如李靚蕾一樣以影片證實傳訊，才能釐清這樁羅生門。