蕾神之槌第二季上線！李靚蕾再控王力宏動用權勢、買網軍
李靚蕾沉寂3週，在By2閨密不斷爆料、By2工作室開酸李靚蕾還沒有給警察王力宏和Yumi偷情的證據下，李靚蕾昨（11）日深夜再度發文，指控王力宏買網軍、利用權勢動用關係，就是為了能讓自己從桃色風暴中全身而退，並且誣蔑、檢討受害者。李靚蕾還公開自己監視器畫面，可以看到王力宏在3名男子的陪同下返家，但卻遭李靚蕾鎖在門外。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-12 00:55:20｜2022-01-12 01:32:26
李靚蕾指控：「我以為無論什麼樣的道歉都是好的開始，我以為做錯事情的人會願意面對自己的錯誤尋求原諒然後改正。但我錯了。現今的社會做錯事,面對的方式是變本加厲的欺凌受害者，一哭二鬧三上吊，利用權勢動用關係，花錢購買網軍，就可以不只全身而退，還可以誣蔑檢討受害者。整件事情,我都是一個人面對。我只有真實的經歷,和我自己的電腦跟手指。如一個人對抗有權有勢的公眾人物和為了龐大經濟體系和利益而戰的團隊我不知道,但無論如何,我不會選擇一樣卑劣的方式應對。」
李靚蕾在發文中透露：「沈默了三週，每天除了層出不窮，千奇百怪的消息，真正需要面對的是我和孩子的人身安全問題和精神虐待。原來面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。」除此之外，李靚蕾還爆料王力宏曾和她分享，身邊親近的工作人員不但有前科，還和黑道熟悉，且返台後還試圖約她見面，讓李靚蕾嚇到發出不自殺聲明，「在這裡我要鄭重的聲明，我身心健康，還有三個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計畫，完全不可能有自殺的念頭。如果我發生什麼事，絕對不會是自殺。」