駁李建復說法！李靚蕾控王力宏為名利　引導3子女被偷拍

在王力宏和李靚蕾的離婚風波中，最無辜的就是3名子女，他的表叔、知名歌手李建復為此發過兩篇微博，嘆「曾參殺人」讓謠言流傳，可憐的孩子在網路世界被留言批評謾罵，將會是「一輩子的霸凌」，根本無處可逃，李靚蕾昨（11）日反駁此說法，指孩子很低調從未曝光，所以未受霸凌，反控讓孩子捲入風暴的主因是王力宏和爸爸王大中。





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▲王力宏父親王大中出示親筆信，指控李靚蕾要求數億元台幣贍養費。（圖／宏聲音樂提供）

▲李建復7日再度發聲，表態心疼王力宏3子女。（圖 / 翻攝李建復微博）

李靚蕾表示，自己出身單親家庭，親身經歷沒有爸爸在身邊的傷心，希望讓孩子們能夠在有父母健全的愛的正常環境成長，即使外界鬧得沸沸揚揚，孩子對於父母婚變之事一無所知，一直很期盼爸爸回家，「關於你家中長輩發文關於擔心孩子看到新聞的說法，首先，為了詆毀我的人格，不惜殘忍的把孩子的身世講得這麽不堪的，不是我，是你和你爸爸」，意即王父以親筆手寫信，指她以胎兒要脅結婚一事。





她還透露某一次視訊，王力宏明知當時樓下都是媒體，卻試圖說服孩子們下樓，一起給媒體偷拍，「跟孩子說媒體都在樓下拍攝，但沒有關係啊，爸爸不怕，你們就讓他們拍。你為了挽回自己的名利，不顧孩子的安危和處境，什麼都願意做，是嗎？還未經我和孩子同意，把孩子跟你說話長達17分鐘的私密視頻內容，沒有理由的傳給不相干的人（我詢問過你，你也說不出原因），擅自曝光孩子的長相和隱私」。





她強調，王力宏的3名子女，從未在媒體曝光，一直很低調，才能過著安穩的生活，並不存在同學霸凌問題，但相信每一個人生來都有人生的課題要面對，就算不是因為這件事情，我們這世代的人都會需要面對各種原因的霸凌，不是因為這件事情才會需要面對。



