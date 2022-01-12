官方公證了！BY2出示私訊影片　再嗆李靚蕾：又撒謊

王力宏本人未發聲，任由女人們的戰爭深夜開打，李靚蕾昨日以影片佐證，表示沒有收到BY2工作室的私訊，並表明若收到相關資訊，會配合警方調查，批評BY2和閨密放出五花八門的消息已經三週了，希望她們適可而止，此話一出，立即把輿論又推向BY2這邊。但她們似乎早有準備，今（12）日凌晨1點出示中國上海市張江公證處的證明，讓第三方佐證的確有傳私訊給蕾神。





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▲李靚蕾秀出微博搜索紀錄，完全沒有BY2工作室私訊紀錄。（圖／翻攝李靚蕾IG）

自從去年被李靚蕾指控是小三後，BY2第一步就是報警，讓警察針對網路惡意攻擊，保留毀謗罪追訴權，而其中的網友也包括李靚蕾，當時蕾神信誓旦旦地說，願意提供王力宏與女方出軌的證據，但苦苦等了21天，都沒有後續消息，吃瓜群眾全落空，還讓BY2的綜藝節目表演機會被取消。





氣不過的BY2跟閨密「做個小孩007」，新年重振旗鼓，主動向蕾神宣戰，結果李靚蕾曬出影片後，她們又被網友砲轟，只好仿效蕾神拍攝影片，證明的確傳私訊給對方，怒批「她又撒謊！難道以為永遠躲在鍵盤後造謠生事，人不在內地，就不用負法律責任嗎？」





▲BY2同樣以影片證實傳了私訊，怒批李靚蕾又在撒謊。（圖／翻攝BY2微博）

▲BY2出示官方認證，要讓李靚蕾接受法律制裁。（圖／翻攝BY2微博）

不僅如此，BY2工作室出示了官方證明，透過第三者協助，讓這樁羅生門有了裁判者，並標註李靚蕾「我們沒有顛倒是非的文采，只有公證過的證據和清白。希望不要繼續誹謗污蔑、操控輿論，給更多年輕人做不良示範。你人不在內地，微博又沒有認證V，很難確認本人身份。既然上線了，請告知你的聯繫方式和通訊位址，接受法律的裁判」，這場女人間的戰爭尚未落幕。



