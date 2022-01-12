王力宏要李靚蕾直接提告 「別利用媒體和輿論興風作浪」
王力宏與李靚蕾的「蕾宏之戰」才平息，昨（11日）深夜李靚蕾再度於IG、微博發文，痛訴王力宏一出關就直奔吾疆，在未經她同意下，帶3名男姓要進屋看孩子，她嚇得不敢開門，王力宏拿鑰匙、搖晃大門，試圖強行闖入，嚇哭小孩。對此，王力宏所屬的宏聲音樂請李靚蕾直接提告，「而不是一再利用媒體和輿論興風作浪」！
娛樂中心／綜合報導
2022-01-12 07:29:54｜2022-01-12 08:03:36
李靚蕾表示，王力宏稱會帶兩名男性陪同返家，「我隔著門請求你讓兩位男性在樓下等，你堅決不同意，威脅說如果我不讓你帶人進來你就不回家看孩子了，這時你也提出另一個要求：請我拔除家裡孩子的監控你才肯進門。」
這時李靚蕾從監視器發現，除了2個男人之外，還有一個她根本沒見過的男人，工作人員還示意該男往後站，讓李靚蕾毛骨悚然，「你原本打算拿鑰匙要直接闖進來一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」
針對李靚蕾的指控，宏聲音樂今凌晨2點30分發出聲明：「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」聲明中也提到，很遺憾李靚蕾又利用發文佔用社會資源，「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪」！（編輯：楊穎軒）