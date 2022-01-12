確診者足跡到過！北投明德郵局實施消毒 今暫停營業1天
指揮中心昨（11）日宣布新增12例本土個案，其中有3例是來自台北市聯合醫院中興院區，包括2位護理師以及其中一位護理師的男友。社區疫情持續延燒，確診者足跡越來越廣，台北市北投明德郵局昨晚深夜在官網發出公告，因有確診者足跡，12號暫停營業進行消毒作業，13日起恢復正常營業。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 07:55:14｜2022-01-12 09:01:56
中華郵政昨晚深夜在官網發布公告表示，北投明德郵局因有確診者足跡，須辦理消毒作業，並立即暫停營業至111年1月12日（星期三），自1月13日（星期四）起恢復營業。另外中華郵政也說明，衛生局建議窗口人員進行PCR採檢，明德郵局約有8位窗口人員今天將自行到醫院採檢。
而新北市政府衛生局昨日也公布了北市聯醫中興院區案例的足跡，包括三重區的路易莎、清心福全、全聯、老先覺、711等地。台北市衛生局則公佈足跡包括1月5日下午搭乘捷運自北門站至永安市場站、1月6日晚間至圓酒まるさけ居酒屋、1月7日晚間至阿和師薑母鴨及1月7日至9日晚間至Walden II 桃源二村等等。
曾出入相關場所的民眾，請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應配戴醫用口罩盡速就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史等相關資訊。（編輯：倪浩軒）
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