桃機檢測儀器增加到101台 王必勝：昨天1天就攔下58確診
桃園機場昨（11）日起開始實施「長程航班旅客」落地即採檢新規，希望阻絕疫情在桃機。桃機前進指揮所指揮官王必勝今日表示，一大早已經又下來3班飛機，更透露昨天一天就攔下58位確診旅客，快速PCR採檢將陽姓旅客立即後送醫院，對機場人員以及社區來說，都降低了很多風險。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 08:20:52
王必勝在臉書發文表示，「1/12清晨於二航廈，今天的落地檢驗已經又下來3班飛機，優秀又盡責的工作團隊持續執行重要任務。」
王必勝指出，「這個專案昨天一天就攔下58個確診，對於機場、車隊、旅館、以及社區，減少了許多衝擊，也降低了很多風險。相較於第一天上路的忙亂，經過各種介面的調整及優化，今早的作業順暢許多，旅客等待時間也縮短了。檢驗量能方面，檢測儀器也從昨天的20台增加到101台，也設置好20個生物安全操作櫃來確保安全操作。檢驗也分為兩組，以因應多班飛機同時到達的狀況。」
王必勝最後也感謝桃園、雙北、新竹各大醫院，「積極配合收住短時間大量的確診病人」。（編輯：倪浩軒）
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