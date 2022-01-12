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律師要李靚蕾「停止隔空對話」　這招反制王力宏求保命

▲王力宏強行闖進住處看孩子，律師建議李靚蕾（左圖）一方法反制。（圖／李靚蕾IG）
▲王力宏強行闖進住處看孩子，律師建議李靚蕾（左圖）一方法反制。（圖／李靚蕾IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-12 08:27:07｜2022-01-12 08:39:16

沉默3週，李靚蕾昨（11日）深夜再發長文控訴王力宏帶3男硬闖吾疆、言語威脅等脫序行徑，讓她害怕到手抖一整天，孩子們也嚇哭。對此，律師林智群建議李靚蕾不要再隔空喊話，「如果王力宏有什麼暴力不理性的行為，趕快蒐證找律師聲請家暴令。」

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▲李靚蕾昨（11）晚再發長文砲轟王力宏，指控他帶「3位男子」硬闖家裡，嚇哭小孩。（圖／翻攝自李靚蕾微博）
▲王力宏（前）帶3名男子硬闖吾疆住處，嚇哭小孩。（圖／李靚蕾微博）
對於蕾神再錘王力宏，林智群今凌晨在臉書發文，認為李靚蕾不要再透過社群平台跟王力宏對話，「這樣的互動不會好的，為了小孩，你們要自己找出一個彼此可以接受的互動方式，網路絕對不會是好方法。」

林智群說，假如王力宏出現類似暴力等不理性的行為，趕快蒐證，接著找律師聲請家暴令，「你們彼此之間的事情，誰是誰非，我們真的不知道，我們只是吃瓜群眾，找大家評評理，你最終會落得失望的。」

▲▼李靚蕾成單親媽媽。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾說，自己近期猶如活在煉獄，身心俱疲。（圖／李靚蕾IG）
一派網友同理李靚蕾，「她應該是走投無路了～才會訴求網路與先生溝通」、「應該同步進行，不能坐以待斃。先發不自殺聲明在網路引起注意，後續依法律途徑尋求解決的方式，保護自己還是首要」，另一派的人說「她只是想用網民的力量毀滅王而已」、「該適可而止，若真是為孩子好，應該是私下低調處理（報警、律師）而不是又發文讓媒體大肆報導，在風波淡了之後還發文感覺就像炒新聞而已。」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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