律師要李靚蕾「停止隔空對話」　這招反制王力宏求保命

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林智群說，假如王力宏出現類似暴力等不理性的行為，趕快蒐證，接著找律師聲請家暴令，「你們彼此之間的事情，誰是誰非，我們真的不知道，我們只是吃瓜群眾，找大家評評理，你最終會落得失望的。」
一派網友同理李靚蕾，「她應該是走投無路了～才會訴求網路與先生溝通」、「應該同步進行，不能坐以待斃。先發不自殺聲明在網路引起注意，後續依法律途徑尋求解決的方式，保護自己還是首要」，另一派的人說「她只是想用網民的力量毀滅王而已」、「該適可而止，若真是為孩子好，應該是私下低調處理（報警、律師）而不是又發文讓媒體大肆報導，在風波淡了之後還發文感覺就像炒新聞而已。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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