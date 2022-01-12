直播／北市護理染疫、桃機昨日攔58確診 陳時中最新說明
桃機群聚持續擴大，台北市聯合醫院中興院區也新增3位病例，病毒正式燒進台北。昨（11）日共新增12例本土病例，而桃機前進指揮所指揮官王必勝，今早也透露桃機長程航班落地即採檢新制上路，首日就攔下58位確診旅客，降低了許多社區防疫壓力。而北市染疫護理師後續、桃機群聚的電子廠，清潔員相關匡列採檢狀況，將在記者會上進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 14:02:13
北市聯醫中興院區染疫護理師曾照顧Omicron確診病例，院內是否擴大匡列隔離引發關注。桃機群聚案持續擴大，除了桃機工作人員職場相關，也有朝社區擴散，能否守住將是防疫焦點。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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