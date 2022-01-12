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直播／北市護理染疫、桃機昨日攔58確診　陳時中最新說明

▲陳時中和醫福會執行長王必勝、台北市副市長黃珊珊等人前往松山機場，視察整個入境採檢動線。（圖／指揮中心）
▲陳時中和醫福會執行長王必勝、台北市副市長黃珊珊等人前往松山機場，視察整個入境採檢動線。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 14:02:13

桃機群聚持續擴大，台北市聯合醫院中興院區也新增3位病例，病毒正式燒進台北。昨（11）日共新增12例本土病例，而桃機前進指揮所指揮官王必勝，今早也透露桃機長程航班落地即採檢新制上路，首日就攔下58位確診旅客，降低了許多社區防疫壓力。而北市染疫護理師後續、桃機群聚的電子廠，清潔員相關匡列採檢狀況，將在記者會上進一步說明。

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北市聯醫中興院區染疫護理師曾照顧Omicron確診病例，院內是否擴大匡列隔離引發關注。桃機群聚案持續擴大，除了桃機工作人員職場相關，也有朝社區擴散，能否守住將是防疫焦點。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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