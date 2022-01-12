嚇壞李靚蕾！王力宏帶黑衣人闖吾疆 「3男」身份曝光
男星王力宏昨（11）晚深夜再度遭李靚蕾指控，帶著3名黑衣男子返家，嚇壞她及孩子，不過這3名黑衣男的真實身份為何？王力宏所屬宏聲回應，這3名男子的身份為服務夫妻倆12年的生活助理，以及在職11年的資深員工，還有另一名是王力宏的貼身保全，並非不相關人等。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 09:29:35｜2022-01-12 11:00:56
李靚蕾深夜指控，王力宏在經歷風波後，好不容易決定要回家看孩子，孩子們也都相當期待再次和爸爸相見，沒想到王力宏身邊卻帶著3名自稱是「工作人員」的黑衣人來按門鈴，還要求李靚蕾拔除監控，甚至打算用鑰匙闖入屋內。
李靚蕾表示，孩子們當下目睹這一切都嚇哭了，她更是手抖到晚上都停不下來，「你明明知道做這樣的事情會造成在孩子面前有正面衝突，為什麼還要這麼做？」王力宏過去就曾對李靚蕾透露，這幾年身邊親近的工作人員在台灣有前科，也跟黑道熟識，讓李靚蕾嚇壞發表「不自殺聲明」。
而根據《ETtoday星光雲》報導，王力宏所屬宏聲透露，這3名男子的身份為服務夫妻倆12年的生活助理，以及在職11年的資深員工，還有另一名是王力宏的貼身保全，另外也發表聲明「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視」，也直言「很遺憾，因為李女士的發文，又再度佔用公共資源。如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」（編輯：賴禹妡）