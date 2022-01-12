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快訊／王力宏只想看孩子　李靚蕾列8疑點回擊「已報警」

▲蕾神之鎚再現，李靚蕾（右）列8疑點打臉王力宏。（圖／王力宏IG）
▲蕾神之鎚再現，李靚蕾（右）列8疑點打臉王力宏。（圖／王力宏IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-01-12 09:31:53｜2022-01-12 09:54:25

李靚蕾噤聲3周後，昨（11）日深夜再發長文控訴王力宏帶3男硬闖吾疆、言語威脅等脫序行徑，對此，王力宏所屬公司宏聲隨後也回應：「很遺憾，因為李女士的發文，又再度佔用公共資源。如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪。」強調目前王力宏一心一意只想看到孩子，要李靚蕾不要阻撓探視，而李靚蕾看到後氣不過，今天一早再度列出8個疑點反擊。

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李靚蕾全文：

1. 結婚才8年，竟然會有一個12年的「夫妻」生活助理？？大家都知道那是你的「私人」助理（受你雇用、長期聽命於你，對你唯命是從的男子）。

2. 如果真如我所說是否應該報警？我有報警。

3. 我想像力豐富？請說清楚哪一個部分是想像的，我提供證據佐證。

4. 只是想看孩子？我一直不只是歡迎，還不斷請求你看孩子，想看孩子為什麼要違反協議中明訂看孩子的條約？？「所有」來訪人員必須經「雙方」評估同意。為什麼未經同意要硬闖？為什麼無論事前或現場溝通要隱瞞第三人的存在？？

5. 沒報到小孩十分難過？你原本自由可以選擇的時候，你自己規劃農曆年才願意安排回來看孩子…

6. 律師建議？哪一位律師會建議你違反協議，帶著未經同意的三個男人（其中一位還是無論事前或現場溝通都隱瞞他的存在，我素未謀面的陌生男子）來「看孩子」還要要求拔監控？請你提供…我想不通你覺得如果不拔監控，監控會有可能錄到什麼，會比你現在的行徑更可怕？如果需要證人，一位就夠了，而且可以找一位雙方都能同意／孩子也舒服自在的人選。為什麼要在我一個人的情況下帶這麼多人硬闖？

7. 透過司法？我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力…來不及保護我人身安全，也無法即時阻止你讓我每天精疲力盡的一切作為。

8. 如果有證據就提供？好，如果你同意我就po…（原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私…也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽…）。

▲李靚蕾全文。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾全文。（圖／李靚蕾IG）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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