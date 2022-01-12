美股齊收高！台股早盤一度漲逾百點、逼近18400點
由於美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在參院連任提名確認聽證會中，未釋出重大訊息，美股4大指數齊揚，科技股那斯達克指數更是大漲，台股今（12）日早盤也是開高走高，並站上18300點，盤中更一度上漲106.49點，來到18394.70點，隨後漲幅收斂，目前上漲40餘點。而大立光今日除息，開盤後快速衝上2480元、上漲40元，只是完成填息後股價也拉回，目前跌逾1%。
記者顏真真/台北報導
2022-01-12 09:46:02
美股4大指數收高，其中道瓊工業指數上漲183.15點，漲0.51%，收在36252.02點，標普500指數上揚42.78點，漲幅0.92%，收在4713.07點；那斯達克指數大漲210.62點，漲幅有1.41%，收在15153.45點；費城半導體指數大漲70.06點，漲幅1.84%，收3875.44點。
在美股收高及台積電與聯電ADR也全面上揚之下，台股今日在電子與傳產領漲下，指數也開高走高，一開盤就站上18300點，以18348.39點、上漲60.18點開出，隨後漲幅擴大逾百點，一度來到18394.70點，朝18400點挺進，其中半導體類股盤中漲近1%，電機機械、貿易百貨及化工更有1%以上漲幅，不過，隨後大盤漲幅收斂回百點內，目前上漲40餘點。
就個股表現來看，蘋概三王中台積電今日以657元、上漲6元開出，目前上漲046%左右，在654元震盪；大立光以2465元、上漲25元開出，並衝上2480元、漲40元，一分鐘內完成填息，但由於追價意願不高，壓抑股價紅翻黑，目前跌逾1%；鴻海則以105元開出，上漲0.5元，一度來到105.5元，目前在平盤之上震盪，而聯電也漲0.48%左右，至於其他包括欣興漲逾3%，研華及南亞科則漲超過1%，而連接器廠宏致因有5名員工確診，導致部份產線停工，今日股價開低後一度翻紅，但目前跌逾1%。