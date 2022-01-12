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綠屏東初選激烈　周春米喊話：沒有指定就能上任的傳統

▲民進黨立委周春米喊話同黨立委莊瑞雄、鍾佳濱，期盼屏東縣長黨內初選陽光正向。（圖／周春米辦公室提供）
▲民進黨立委周春米喊話同黨立委莊瑞雄、鍾佳濱，期盼屏東縣長黨內初選陽光正向。（圖／周春米辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-01-12 09:51:09｜2022-01-12 10:26:44

民進黨立委周春米11日早上於屏東召開記者會，正式宣布投入屏東縣長民進黨內初選，其與另2名有意參選的同黨立委莊瑞雄、鍾佳濱的競合受到關注。周春米今（12）日早上透過臉書表示，2位同事都很優秀，所以這次的選舉，競爭一定會非常激烈。但越激烈的選戰，越需要沈靜的應對，因為對政治人物來說，魔鬼往往不在對手，而在自己的心中。她相信，屏東是充滿驕傲跟熱情的城市，這座城市值得擁有一場正面陽光的選舉，期盼3人共同創造。

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周春米說，昨日宣布要投入民進黨的屏東縣長初選，有許多的前輩、鄉親得知消息，給予她很多的肯定跟鼓勵。他們說，希望她能給屏東帶來更多的感動與驕傲，這些溫暖而正面的話語，正是她這次義無反顧投入參選的重要原因，因為有他們的託付，作為一個政治人物，不能有愧於選民的期待。

周春米說，初選是競爭的過程，有競爭就會製造緊張，但並不是所有的緊張，都要變成傷痕。所以，在整個選戰開始前，她要先特別感謝兩位我的黨內好同事，以及可敬的初選對手莊瑞雄及鍾佳濱，在她宣布參選的第一時間，他們都給予正面的祝福。

周春米說，台灣社會在短短的時間內，歷經了四大公投、中二選區補選，以及中正萬華的罷免選舉，從結果上看，是國人給了民進黨許多的肯定和機會，但她也感受到，許多民眾對選舉造成的對立跟紛擾，也逐漸覺得反感，更對政治之間的相互批評感到厭煩。

周春米強調，屏東在縣長潘孟安五星級的努力下，現在已經是受全國民眾關注的重要城市，縣市首長的初選自然也會成為輿論的焦點。所以，她希望3位好同事，能舉行一場模範級的初選，以正面、陽光和願景，向屏東的選民報告我們對城市發展的想像與看法，因為選民是頭家，只有鄉親認可的縣長，才會是屏東未來適任的縣長。

周春米說，她聽很多人在外面都稱讚說，民進黨的文化是「競爭後必團結」，但她認為，「先團結再競爭」是更積極的做法，批評可以讓人受傷，但不會讓屏東茁壯，希望選舉過程，能展現民進黨一直以來相信的民主精神，能讓鄉親感受我們優良的執政品質，能讓其他的縣市看見一場值得尊敬的選戰。

周春米說，她有留意到那些因為選舉的緊張感，而出現比較激烈的話語，跟自己在競爭同志宣布參選時給予祝福，完全不同，她感到很訝異、很遺憾，但寧可相信這是快人快語，並非惡意。但她也希望這樣的競爭，不要抹煞其他深耕屏東的鄉親，為這座城市留下的努力。

周春米說，屏東不是地方派系把持的禁臠，這裡沒有指定就能上任的傳統，五星級縣長的成績不應該被認為是民主之恥，而在地的鄉親，更不需要因為支持對象的不同，被標籤為魔鬼。

周春米強調，自己的2位同事都很優秀，所以這次的選舉，競爭一定會非常激烈。但越激烈的選戰，越需要沈靜的應對，因為對政治人物來說，魔鬼往往不在對手，而在自己的心中。

周春米說，她相信，自己的2位好同事也會認同，屏東是充滿驕傲跟熱情的城市，這座城市值得擁有一場正面陽光的選舉。「陽光選舉、正向熱情，屏東的驕傲，我們三位共同來創造」。

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