不打疫苗就罰錢！加拿大魁北克對未接種者徵收「健康稅」

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魁北克省長雷哥（Francois Legault）在當地時間11日宣布，將對未接種疫苗的民眾徵收健康稅。報導指出，這將會是加拿大首個對未接種疫苗民眾進行財務上懲罰的案例。
雷哥在記者會上表示，連一劑疫苗都未施打的民眾必須為全國做出「貢獻」，雖然費用尚未確定，但將會非常有感。雷哥指出，不接種疫苗會對醫療系統造成影響，不應該讓所有魁北克人為此買單，「我們應該要還給那已經施打疫苗的90%民眾一個公道」。
報導指出，目前魁北克約有12.8%民眾尚未接種疫苗，但他們佔了住院病例的5成。根據聯邦數據，截至1月1日為止，已經有超過85%的魁北克居民至少接種過一劑疫苗。
魁北克上週才升級了防疫措施，包括要出示接種證明，才能到販售大麻和酒類的店家消費，並實施了自疫情大流行開始的第二次宵禁，時間從每晚的10點至隔日5點。魁北克11日時累計死亡人數已達到1萬2028人，在一天之內新增了62例病歿案例，人數與2021年1月尚未開始接種計畫的時期相當。
《美聯社》報導指出，除了加拿大之外，還有包括希臘、奧地利、義大利等部分歐洲國家也已經開始對未接種疫苗的民眾徵稅或是罰款。
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