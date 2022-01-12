為國民黨抓藥方 林金結中常會提案要求召開「黨是會議」
國民黨在中二的立委補選失利、北市罷昶未過，國民黨主席朱立倫不僅面臨深藍的逼宮，甚至更傳出「朱立倫下、韓國瑜上」的風向；對此，身兼國民黨中常委、新北市議員林金結除支持朱立倫續任黨主席外，也將在中常會提案要求召開「黨是會議」，以化解黨內鴻溝。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-12 10:17:24
林金結指出，他支持朱立倫續任黨主席，並將在中常會提案要求召開「黨是會議」，期盼結合黨內外各界的菁英、賢達、國民黨14縣市首長，及各級公職從政的同志等，為國民黨抓藥方，找出問題對症下藥；同時強調，「止血止敗」是當務之急，也是基層支持者愛護國民黨的殷殷期盼。
林金結《提案全文如下》：
案由：有鑑於本黨近來推動四公投案、中二區立委補選、中正萬華區罷昶等行動失利，應盡速勵精圖治、愈挫愈勇、找回民眾對本黨的熱愛與熱情，建請中央盡速召開黨是會議，邀請14縣市首長、歷任黨主席、本黨菁英領袖、各界社會賢達、具影響力者，就本黨路線、黨名、結構進行大破大立之討論與檢討，作為未來著眼2022、2024之佈局參考與方針；為本黨2022再創佳績，並作為重返執政之關鍵基石。