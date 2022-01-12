國際交換淪奴工　全教總籲徹查不法私校

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全教總理事長侯俊良表示，惡質私校透過仲介在境外招生，外國學生受美輪美奐的招生文宣吸引下來台就學，沒想到，學生入學後，學校一手向外國學生收取高額學雜費，一手又向教育部申請補助，卻並未能提供如質如實的學習環境。尤有甚者，在學雜費及生活負擔下，學校安排學生進產業實習或是工讀，換取酬勞，工作反而佔去了大部分時間淪為學工，甚至常見勞動權益受剝奪之情事，新南向政策專班淪為人力仲介溫床，台灣國際形象跟著蒙羞。
對此一醜聞，全教總主張嚴懲不貸，如同教育部次長劉孟奇2019年6月的說法，針對外籍生校外工讀，發生嚴重超時工作、被不當扣取款項與護照等重大違失，校方作為教育者已「嚴重失格」、「惡行重大」，業者、仲介公司種種作為，恐涉及詐欺罪、強制罪、違反人口販運，應將相關證據送交檢調處理。
全教總認為，國際產學專班出問題不僅是國內教育事務，更是國際事務與人權議題。全教總建請教育部嚴格查察國際產學專班，一旦發現學校惡行時，應以勞動基準法第 6 條，「任何人不得介入他人之勞動契約，抽取不法利益」移送相關機關，惡行重大者，應以人口販運防制法移送，以杜絕惡質私校不法行為，並保障來台學生應有權益。