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冷到不會穿衣服？學雪國人「玉米式穿法」　靠三件就妥當

▲外出冷到爆，靠「玉米式穿法」3件衣物禦寒，取代有如米其林的「洋蔥式穿法」，穿得多不如穿得巧。（圖／翻攝「台灣女子的北海道生活」頻道）
▲外出冷到爆，靠「玉米式穿法」3件衣物禦寒，取代有如米其林的「洋蔥式穿法」，穿得多不如穿得巧。（圖／翻攝「台灣女子的北海道生活」頻道）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-12 10:54:09

今（12）晨全台最低溫落在苗栗三灣只有攝氏9.2度，台北更創下入冬後最低溫紀錄，這波強烈大陸冷氣團讓民眾冷得十分有感。怕冷的民眾紛紛把衣櫃裡的衣服盡可能穿上身，有如把自己包成一顆湖州粽禦寒。不過衣服件數未必和保暖程度成正比，過去常見的「洋蔥式穿搭」退流行，這幾年在雪國日本反而是「玉米式穿搭」更紅。移住北海道超過10年的台灣女生黃晴渝，過去曾分享在雪國通勤的日常穿搭，愛漂亮怕穿得太臃腫就靠「這3件」打天下。

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▲上班族通常只冷通勤一小段路，進到室內尤其用餐時，身上穿過多反而狼狽。（圖／翻攝「台灣女子的北海道生活」頻道）
▲上班族通常只冷通勤一小段路，進到室內尤其用餐時，身上穿過多反而狼狽。（圖／翻攝「台灣女子的北海道生活」頻道）
黃晴渝在「台灣女子的北海道生活」頻道曾分享冬天穿搭方法，她提到過去常見的洋蔥式穿法，最大問題就是「進到室內你會熱死」，而且缺點是一層一層剝下的洋蔥，下場就是手上拿滿一堆衣服。在北海道反而是「玉米式穿法」比較夯，精髓就是裡面穿得薄但夠暖，外面則是一件給力的長版大衣，這樣只需穿脫一件就足以應付室外戶外的溫差。

黃晴渝提到，「玉米式穿法」最裡面要穿發熱衣，分為兩種，穿起來非常溫暖、內刷毛的厚發熱衣，適合整天待在戶外活動工作的人，若是長時間待在室內的話，建議選薄的發熱衣。

第二件，也就是穿在發熱衣外層的上衣，不建議選高領套頭毛衣，因為一旦進到開暖氣的室內，或者午晚餐去吃火鍋、燒肉，「會整圈脖子都在流汗」，她建議外衣可選擇圓領或半領的衣服。

第三件則是關鍵，黃晴渝說，「好的大衣帶你上天堂」，這也是為什麼有些人捨得花大錢買一件好大衣。挑選大衣有3個要點，其一是冬天冷風從地面竄上來，所以一定要準備一件長版外套，可以遮著整個大腿、甚至小腿。其二，大衣要夠輕，這樣進到室內脫下時，拿在手上才不會太心累。最後一個加分關鍵，若是外套有領子設計可以遮住脖子，那連圍巾都可以省下了。

玉米式穿法就是靠以上3件，如果真的很怕冷的人，黃晴渝建議可再多準備一件超輕量的羽絨衣，穿在外衣和大衣中間，一來外觀造型看起來不會臃腫，二來脫掉時可以收成超小一件，放入包包也不佔空間。

▲一些輕量的羽絨衣還會附束口袋，主打脫下時可以塞成超小包，隨身攜帶不佔空間。（圖／業者提供）
▲一些輕量的羽絨衣還會附束口袋，主打脫下時可以塞成超小包，隨身攜帶不佔空間。（圖／業者提供）
下半身部份，黃晴渝提到「我的裙子比褲子還要多」，她直言穿褲襪加上厚長裙，其實比穿褲子還要暖，「如果要穿褲子，建議不要穿牛仔褲，因為真的會結冰」。其他配件部份，圍巾最基本，手套也很重要，雖然可以把雙手放口袋取暖，但在處處是雪地的北海道來說，走路容易滑倒，因此雙手放口袋相對危險，手套還是有其必要性。

穿搭影片引發網友共鳴，「真的有幫助到，穿太厚到室內真的熱死」、「洋蔥式穿法，不蓋你，裡面揮汗如雨」、「某網友說高領毛衣能取代圍巾，結果沒圍巾風還是會吹進脖子，進室內脖子那圈積滿汗快熱死」、「洋蔥式穿法進到室內會把自己搞得很狼狽又不優雅」、「洋蔥式穿法到室內立馬中暑」。
 

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