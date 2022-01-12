冷到不會穿衣服？學雪國人「玉米式穿法」　靠三件就妥當

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黃晴渝提到，「玉米式穿法」最裡面要穿發熱衣，分為兩種，穿起來非常溫暖、內刷毛的厚發熱衣，適合整天待在戶外活動工作的人，若是長時間待在室內的話，建議選薄的發熱衣。
第二件，也就是穿在發熱衣外層的上衣，不建議選高領套頭毛衣，因為一旦進到開暖氣的室內，或者午晚餐去吃火鍋、燒肉，「會整圈脖子都在流汗」，她建議外衣可選擇圓領或半領的衣服。
第三件則是關鍵，黃晴渝說，「好的大衣帶你上天堂」，這也是為什麼有些人捨得花大錢買一件好大衣。挑選大衣有3個要點，其一是冬天冷風從地面竄上來，所以一定要準備一件長版外套，可以遮著整個大腿、甚至小腿。其二，大衣要夠輕，這樣進到室內脫下時，拿在手上才不會太心累。最後一個加分關鍵，若是外套有領子設計可以遮住脖子，那連圍巾都可以省下了。
玉米式穿法就是靠以上3件，如果真的很怕冷的人，黃晴渝建議可再多準備一件超輕量的羽絨衣，穿在外衣和大衣中間，一來外觀造型看起來不會臃腫，二來脫掉時可以收成超小一件，放入包包也不佔空間。
下半身部份，黃晴渝提到「我的裙子比褲子還要多」，她直言穿褲襪加上厚長裙，其實比穿褲子還要暖，「如果要穿褲子，建議不要穿牛仔褲，因為真的會結冰」。其他配件部份，圍巾最基本，手套也很重要，雖然可以把雙手放口袋取暖，但在處處是雪地的北海道來說，走路容易滑倒，因此雙手放口袋相對危險，手套還是有其必要性。
穿搭影片引發網友共鳴，「真的有幫助到，穿太厚到室內真的熱死」、「洋蔥式穿法，不蓋你，裡面揮汗如雨」、「某網友說高領毛衣能取代圍巾，結果沒圍巾風還是會吹進脖子，進室內脖子那圈積滿汗快熱死」、「洋蔥式穿法進到室內會把自己搞得很狼狽又不優雅」、「洋蔥式穿法到室內立馬中暑」。