中國疫情多點爆發接連封城 專家：2022年經濟成長剩4.3%
中國面臨新一波疫情衝擊，快速傳播的Omicron變異株為北京當局的「動態清零」防疫策略帶來新的挑戰，繼西北城市西安的封城則進入第三週後，距離首都北京只有約130公里的天津、南部重要港口深圳也爆發疫情，河南省安陽市也同樣被迫封城；對此，高盛集團近期調降了中國經濟成長預測，由上次預測的4.8%降至4.3%。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-12 10:47:19
《彭博》報導指出，高盛首席中國經濟學家閃輝（Hui Shan）認為中國經濟增長趨勢放緩，2022年經濟成長預測下修原因來自於傳播力更高的Omicron變種病毒難以遏制。 目前中國本土疫情擴散，中部城市有將近500萬民眾昨（11）起開始被封鎖在家，接連爆發的幾處零星確診病例，導致多地進行大規模篩檢與封鎖部分長途客運、火車。
報告指出，過去預測中國2022年經濟成長4.8%，受疫情影響將拖累0.9個百分點，尤其北京當局的「清零」防疫政策出現的負面效應，將會在2022年第一季顯著表現。自中國首例本土Omicron確診案例後，旅遊收縮、限制出入與商家被迫關門等案例在部分區域發生。
不過分析師也指出，在疫苗加強劑施打更為普及加上冬季結束，可預期遭拖累的經濟增長百分點能夠在接下來的三個月回彈，政府的貨幣與財政寬鬆政策亦可抵消2022年第一季的衝擊。
如今中國的除了疫情重災區西安與新一波爆發點河南封城外，來自天津的Omicron變異病毒株確診案例更具威脅，由於北京冬奧再過一個月就要舉行，身為北京門戶的天京已經遭到Omicron變異病毒株入侵，確認病毒尚未外溢至北京成為當局防疫主管單位的首要之重。