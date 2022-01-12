高鐵加碼14班大學生開學五折列車 14日起開放訂票
台灣高鐵公司今（12）日宣布，於各大專院校開學之際，為滿足大學生返校需求，於2月12日至2月18日期間，除原適用5折、75折或88折之大學生優惠車次外，每日再加碼提供南下、北上各一班，共14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月14日凌晨零時起按本公司訂位開放時程購票，歡迎大學生們搭乘準點又便捷的高鐵列車，輕鬆返校迎接新學期的到來。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-12 10:49:52
台灣高鐵公司表示，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用「大學生優惠」之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，歡迎大學生多加利用並提早購票。乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，則需合併出示在學證明正本。
高鐵公司提醒，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。