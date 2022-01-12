李靚蕾「不自殺聲明」藏求救訊號 怕被王力宏一爆料毀滅
原以為「力蕾離婚」將暫別新聞版面，怎料李靚蕾噤聲3周後，昨（11）日深夜再發長文控訴王力宏帶3名男子硬闖吾疆，用言語威脅要求看孩子，替「蕾神之槌」第二季揭開序幕。事實上，李靚蕾這次發出「不自殺聲明」背後另有原因，前陣子被攻擊到體無完膚的王力宏，遭網友爆出他原本計畫開直播駁斥毀掉李靚蕾，但擔心李靚蕾跳樓，顧慮孩子安危後所以取消，而李靚蕾昨深夜昭告外界自己生活美好絕對不會選擇走上絕路，即是在針對王力宏這邊網友近日內的指控，打預防針強調自身立場和說法確實屬實，背後自救動機用心良苦。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-12 11:25:04｜2022-01-12 11:39:28
王力宏結束14天飯店、居家檢疫後，一舉一動備受關注，日前一名自稱是王力宏工作人員的男子，透露王力宏原先打算親自開直播，一一回應李靚蕾的指控，但礙於對方個性偏激，也擔心她會帶著孩子一起跳樓、做出過激的舉動。而李靚蕾昨晚鄭重聲明：「我身心健康，還有3個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計畫，完全不可能有自殺的念頭，我發生什麼事，絕對不會是自殺。」似乎在回應先前的爆料，也強調自己目前很幸福，不可能自殺。
另外，李靚蕾也透露王力宏到吾疆時狂按電鈴，要求拔除房子內的監控，更不斷用力搖門，試圖拿鑰匙要直接闖進門、造成正面衝突，讓她害怕到手不停發抖，甚至把孩子們全都嚇哭，再加上同行王力宏的工作人員在台灣有前科，更與黑道熟識，種種暴力行徑和其身旁男子的驚人背景，才讓李靚蕾不得不發出「不自殺聲明」，凸顯自己堅決保護孩子決心之外，也不怕遭王力宏這邊網友的抹黑爆料。
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