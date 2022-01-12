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星宇全台首架A330neo二月交機　系列周邊搶先看

▲星宇航空引進全台首架A330neo，編號B-58301，今（12）日宣布預計2月中旬交機。（圖／業者提供）
▲星宇航空引進全台首架A330neo，編號B-58301，今（12）日宣布預計2月中旬交機。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-12 11:17:30

星宇航空引進全台首架A330neo，編號B-58301，今（12）日宣布預計2月中旬交機，完成新機導入驗證及人員訓練後，5月投入營運，飛航亞洲重點城市，穩健迎接疫後逐步復甦後的旅運市場，提供旅客最舒適精緻的飛航服務，規劃將導入8架A330neo，除2月份首架交付外，本年度將再陸續導入3架同款新機。

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為迎接A330neo機隊加入，星宇航空也推出以機型為主題打造全系列周邊商品，包含好評補貨上架的A330neo動態夜燈音樂鈴，航迷必收的A330neo飛行飄帶鑰匙圈，A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶，及聯名推出的NEW ERA 9TWENTY 920 B-58301 象牙米棒球帽，UNO Rough B-58301旅行頸枕等，各項商品皆為限量販售，想收藏要把握機會。

▲為迎接A330neo機隊加入，星宇航空也推出以機型為主題打造全系列周邊商品。（圖／業者提供）
▲為迎接A330neo機隊加入，星宇航空也推出以機型為主題打造全系列周邊商品。（圖／業者提供）
首款主打商品A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶，以機上座椅安全帶為設計靈感，並選用高雅百搭的茶晶色，雙扣頭環設計可拆解為鑰匙圈使用，每只380元。熱賣商品 A330neo動態夜燈音樂鈴，星宇聯手知音文創，獨家打造以機上降落音樂及機坪場景為主題的夜燈音樂鈴，造型擬真細緻，每台2,890元。
 
另外，星宇航空二度攜手知名品牌 Uno 打造 A330neo 旅行頸枕，呼應航機機務工程師制服的藍紅配色，選用深藍透氣網布搭配亮眼紅色出芽，金銀雙色 STARLUX LOGO 燙字展現精品質感，採用涼感記憶棉枕蕊提供多向支撐，外出攜帶可輕鬆壓縮至 1/4 輕量體積，每個1,680元。另也將推出NEW ERA象牙米棒球帽，結合航空美學與運動潮流，帽前布標繡上星宇首架A330neo 機身編號 B-58301，帽後還有迷你航機刺繡巧思，每頂 1,580元。最後，航空迷必備A330neo 飛行飄帶鑰匙圈也將壓軸登場，延續法國 Airbus 原廠質感設計， 雙面繡有 Airbus 機型及STARLUX LOGO，黑金兩色可供選購，每只280元。

▲星宇聯手知音文創，獨家打造以機上降落音樂及機坪場景為主題的夜燈音樂鈴。（圖／業者提供）
▲星宇聯手知音文創，獨家打造以機上降落音樂及機坪場景為主題的夜燈音樂鈴。（圖／業者提供）
A330neo全系列周邊商品將分批陸續上架銷售，一路延續A330neo飛機抵台熱潮，讓粉絲與星宇航空一同感受迎新機的喜悅。即日起首波登場，有330neo動態夜燈音樂鈴、330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶、UNO Rough 聯名旅行頸枕。第二波商品將於1月19日上架，包括NEW ERA象牙米棒球帽，及二款330neo飛行飄帶鑰匙圈。星宇航空也同時預告，深受大眾喜愛的 A330neo 飛行夾克及飛機模型，也將隨新機抵台的腳步陸續推出。

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