星宇全台首架A330neo二月交機　系列周邊搶先看

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首款主打商品A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶，以機上座椅安全帶為設計靈感，並選用高雅百搭的茶晶色，雙扣頭環設計可拆解為鑰匙圈使用，每只380元。熱賣商品 A330neo動態夜燈音樂鈴，星宇聯手知音文創，獨家打造以機上降落音樂及機坪場景為主題的夜燈音樂鈴，造型擬真細緻，每台2,890元。
另外，星宇航空二度攜手知名品牌 Uno 打造 A330neo 旅行頸枕，呼應航機機務工程師制服的藍紅配色，選用深藍透氣網布搭配亮眼紅色出芽，金銀雙色 STARLUX LOGO 燙字展現精品質感，採用涼感記憶棉枕蕊提供多向支撐，外出攜帶可輕鬆壓縮至 1/4 輕量體積，每個1,680元。另也將推出NEW ERA象牙米棒球帽，結合航空美學與運動潮流，帽前布標繡上星宇首架A330neo 機身編號 B-58301，帽後還有迷你航機刺繡巧思，每頂 1,580元。最後，航空迷必備A330neo 飛行飄帶鑰匙圈也將壓軸登場，延續法國 Airbus 原廠質感設計， 雙面繡有 Airbus 機型及STARLUX LOGO，黑金兩色可供選購，每只280元。
A330neo全系列周邊商品將分批陸續上架銷售，一路延續A330neo飛機抵台熱潮，讓粉絲與星宇航空一同感受迎新機的喜悅。即日起首波登場，有330neo動態夜燈音樂鈴、330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶、UNO Rough 聯名旅行頸枕。第二波商品將於1月19日上架，包括NEW ERA象牙米棒球帽，及二款330neo飛行飄帶鑰匙圈。星宇航空也同時預告，深受大眾喜愛的 A330neo 飛行夾克及飛機模型，也將隨新機抵台的腳步陸續推出。