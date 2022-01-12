COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

王力宏帶3男闖家門！李靚蕾嚇壞　警：她有打電話來求救

▲王力宏昨（11）晚深夜再度遭李靚蕾指控，帶著3名黑衣男子返家，嚇壞她及孩子。李靚蕾更補充自己「已報警」。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）
▲王力宏昨（11）晚深夜再度遭李靚蕾指控，帶著3名黑衣男子返家，嚇壞她及孩子。李靚蕾更補充自己「已報警」。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 11:28:17

李靚蕾昨（11）晚深夜再發長文控訴王力宏帶3男硬闖吾疆、言語威脅等脫序行徑，對此，王力宏所屬公司宏聲也強硬回應，要李靚蕾握有證據「請直接提告，讓司法解決問題」。對此，台北市警方證實，9日下午確實有接到李靚蕾電話，描述王力宏返家狀況讓她心生恐慌，詢問該怎麼做比較好，但沒有正式的報案或備案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李靚蕾昨（11）晚再發長文砲轟王力宏，指控他帶「3位男子」硬闖家裡，嚇哭小孩。（圖／翻攝自李靚蕾微博）
▲李靚蕾昨（11）晚再發長文砲轟王力宏，指控他帶「3位男子」硬闖家裡，嚇哭小孩。（圖／翻攝自李靚蕾微博）
蕾宏大戰再續新篇章，王力宏所屬公司宏聲回擊李靚蕾有證據就提告，不要「一再利用媒體和輿論興風作浪」，強調王力宏只是想探視孩子。李靚蕾隨後也再度發文反嗆，更透露自己「有報警」，質疑王力宏想看孩子為何要違反協議，待三個男人硬闖，還要求拔監控。

而關於「報警」的部分，據了解，台北市警方表示確實於9日下午接到李靚蕾來電，李靚蕾在電話中描述了當天上午王力宏返家的狀況，提到王力宏帶了3個男子，要求拔除監控，大力搖門敲門，讓她與孩子心生恐懼。

不過警方指出，李靚蕾並未正式備案或提告，警方曾詢問是否要報案，建議她隨時可以來備案，而李靚蕾則說自己只是先詢問該怎麼做比較好，並沒有完成正式的報案或備案手續。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀