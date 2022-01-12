疫情緊張防疫物資再現囤積潮！「口罩」搜尋單週暴增8倍

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486團購也發現，疫情升溫加上室內運動、唱歌恢復配戴口罩的規定，舒適感極佳的4D支撐型醫療口罩銷量較上月成長49％，抗菌洗手幕斯成長11％、隨身紫外線消毒棒、迷你噴霧槍銷量成長9％。
今年以來受到疫情影響，防疫相關產品確實有熱銷趨勢，電商PChome 24h購物昨（12）日公布2021年度十大熱搜關鍵字，充分反映台灣消費者上半年至下半年的生活型態，其中「口罩」仍榮登榜首，並蟬聯2021熱銷冠軍，其他熱搜關鍵字依序為小米、switch、酒精、衛生紙、筆電、即享券、AirPods Pro、泡麵、防護面罩，綜觀榜單，集中於防護日用、生活物資、遠距及居家必備的3C娛樂類商品。
另外，三級警戒中，居家辦公與線上教學促使遠距生活成為社會新常態，刺激全站筆電銷量年狂飆5成，其中以兼具文書與娛樂用途的電競筆電最熱銷，熱銷款包括ASUS ROG潮流系列、MSI、技嘉等。
PChome 24h購物觀察，自去年防疫規格升級，全台三級警戒使民眾外出受限，使線上網購成為消費者主要採購通路；而企業啟動居家辦公（WFH）、加上各級學校採線上教學模式，不僅帶動麥克風、視訊攝影機、電腦桌、電競椅等商品買氣急遽升溫，更加速零接觸消費趨勢發展。
近年口罩不離身，PChome 24h購物表示，該站全年賣出超過千萬片，蟬聯熱銷冠軍，熱銷品牌包括中衛、美德、匠心、艾可兒等，連帶推升衛生紙、水、尿布、乾洗手等民生必需品買氣。而疫情提升大眾健康意識，帶動具血氧偵測功能智慧穿戴商品銷售，去年新品小米手環6因新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，首波預購短短10分鐘內即搶購一空。
PChome 24h購物指出，，為減少現金接觸頻率，電子票券銷量年暴增近1.5倍、交易量衝上APP年度第一名，同步帶動APP電子票匣功能使用率倍增，熱門電子票券如全家咖啡系列、CITY CAFE提貨券、肯德基即享券等，亦有效促進未來OMO多元消費場景發展。