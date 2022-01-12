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特企／《蔚藍檔案》推全新劇情「革命的伊凡·庫帕拉」

▲NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於11日宣布加入全新活動劇情「革命的伊凡·庫帕拉」。（圖／品牌提供）
▲NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於11日宣布加入全新活動劇情「革命的伊凡·庫帕拉」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-12 12:05:26

NEXON宣布旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於11日宣布加入全新活動劇情「革命的伊凡·庫帕拉」以及加入全新角色「潔莉諾」、「和香」和Raid模式「總力戰」Boss「赫賽德(野戰)」，更多詳細改版資訊請參閱以下說明。

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本次活動劇情講述因突然在「赤冬聯邦學園」的慶典上爆發的政變導致潔莉諾下台，而為了奪回會長的寶座，潔莉諾的革命旅程就此展開。另外，官方為紀念本次活動劇情的更新，也發送了遊戲內貨幣「青輝石1200個」給所有玩家。

玩家可以透過進行活動任務獲得的活動道具－「茶蓮卡巧克力」、「俏鬍子可麗餅」、「紅鬍鬚勳章」可在活動商店兌換「神名文字碎片」、「奧秘之書」、「茱莉的神名文字」等各種道具。另外利用「潔莉諾俄羅斯娃娃」可於活動贈品交換所兌換可獲得和香的「和香的神名文字」等各種道具。

本次改版推出活動任務中，使用特定學生進行戰鬥時，將可以追加獲得活動道具。使用「潔莉諾」、「和香」可追加獲得「潔莉諾俄羅斯娃娃」;使用「泉」、「淳子」、「風華」可追加獲得「茶蓮卡巧克力」; 使用「羽留奈」、「亞伽里」、「茱莉」可追加獲得「俏鬍子可麗餅」。同時，也新增了「赤冬聯邦學園」的新角色「潔莉諾」和「和香」。「潔莉諾」使用「貫穿」 攻擊類型，對圓形範圍內的敵人造成傷害的EX技能，「和香」則使用可提升圓形範圍內我軍的命中數值的EX技能。

除此之外，Raid模式「總力戰」的「赫賽德(野戰)」也預計開啟到17日。玩家根據達成排名將可以獲得賽季獎勵，並且還可累積點數獲得有助於角色成長的青輝石、神名文字碎片、歐帕茲等各種道具。

更多關於《蔚藍檔案》活動劇情「革命的伊凡·庫帕拉」的更新內容，可透過官方粉絲團進行確認。

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