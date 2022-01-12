疫情升溫！新北跟進桃園「國小提早放假」？侯友宜回應了
近日桃機群聚案擴大，本土新增10多名案例，11日桃園市長鄭文燦宣布，桃園市國小提早一周放寒假，1/14為最後一天上課日。而鄰居新北市是否跟進？對此，12日新北市長侯友宜表示，首要任務會先全力協助防疫措施，並視疫情變化之後，再來做滾動式調整，目標是守住校園安全。
編輯中心/綜合報導
2022-01-12 11:46:55
據了解，針對疫情升溫，侯友宜曾發文表示「新北市和桃園是界接城市，新北市一定要戒慎恐懼，有備才能無患」，並提出「無論拍照、唱歌時，或是在無法保持距離的場合，不分室內室外，請務必戴上口罩！進出任何場所，也ㄧ定要落實實名制，勤洗手、量體溫，把個人防疫做好」。
而12日侯友宜也指出，目前新北校園防疫，全面要求落實三級防護、健康五原則等等，並與桃園、台北並肩作戰抗疫，至於是否跟進桃園「國小提早一周放寒假」，侯友宜則回應，將視疫情滾動式調整、再做決定。（編輯：林盈君）
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