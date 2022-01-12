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疫情升溫！新北跟進桃園「國小提早放假」？侯友宜回應了

▲新北市長侯友宜強調，現階段防疫為重。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.10）
▲新北市長侯友宜強調，現階段防疫為重。（圖／記者陳志仁攝，2022.01.10）

編輯中心/綜合報導

2022-01-12 11:46:55

近日桃機群聚案擴大，本土新增10多名案例，11日桃園市長鄭文燦宣布，桃園市國小提早一周放寒假，1/14為最後一天上課日。而鄰居新北市是否跟進？對此，12日新北市長侯友宜表示，首要任務會先全力協助防疫措施，並視疫情變化之後，再來做滾動式調整，目標是守住校園安全。

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據了解，針對疫情升溫，侯友宜曾發文表示「新北市和桃園是界接城市，新北市一定要戒慎恐懼，有備才能無患」，並提出「無論拍照、唱歌時，或是在無法保持距離的場合，不分室內室外，請務必戴上口罩！進出任何場所，也ㄧ定要落實實名制，勤洗手、量體溫，把個人防疫做好」。

而12日侯友宜也指出，目前新北校園防疫，全面要求落實三級防護、健康五原則等等，並與桃園、台北並肩作戰抗疫，至於是否跟進桃園「國小提早一周放寒假」，侯友宜則回應，將視疫情滾動式調整、再做決定。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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