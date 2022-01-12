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北投郵局、7-11出現確診？黃珊珊：Ct值超過30可能為舊案

▲台北市副市長黃珊珊12日表示，北投的確診足跡案例因為Ct超過30，可能會被中央認定為舊案。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊12日表示，北投的確診足跡案例因為Ct超過30，可能會被中央認定為舊案。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-12 11:50:39

台北市聯合醫院中興院區驚傳2名護理師與1名親密接觸者共3人確診，也是近期內首例院內群聚感染案例。不過昨（11）日晚間，傳出北投明德郵局、7-11等地點有確診足跡，且緊急進行清消，外界也擔心是否為中興院區群聚感染的延伸？對此台北市副市長黃珊珊今日表示，該案Ct值超過30，可能會被中央認定為舊案，「應該跟中興院區的案子沒有關係。」

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黃珊珊今日上午參與內科千人捐血活動，會前接受媒體訪問時，被問到昨日晚間爆出的北投確診足跡，黃珊珊表示，由於該案Ct值超過30，應該會被中央認定為舊案，所以跟中興院區的群聚感染案例應該無關，但仍舊要交由中央認定。

至於針對中興院區群聚感染的匡列採檢情況，黃珊珊也透露，目前採檢至今還沒有傳出檢驗陽性的情況，如果有陽性一定會對外公布。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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