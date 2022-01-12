2021十大疫苗新聞出爐　新冠肺炎熱議強勢霸榜

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第四名則跳脫新冠肺炎，呼籲政府應思考肺鏈疫苗經費規劃，第五名至第七名則又回歸新冠疫苗新聞，包含各國爭搶新冠疫苗，政府會合理扶植國產疫苗、世界衛生組織宣布高端納入團體試驗疫苗計畫、高風險族群自元旦起優先接種第三劑等新聞。
至於第八到十名則是關於民眾應接種流感等疫苗避免合併感染、日本藥廠宣布以免疫橋接進行三期臨床試驗、流感與新冠疫苗接種應間隔七日。
對此，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，針對各廠牌疫苗混打的免疫效果，從國內的試驗結果中，在安全性上並無出現特別顧慮，還可增強免疫作用，因此ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）委員認為民眾可自由選擇第三劑疫苗廠牌。
台灣疫苗推動協會理事長黃玉成也呼籲，民眾除施打新冠疫苗，也應積極接種流感、麻疹等疫苗提高保護力，降低感染疾病對身體的傷害，同時減輕醫療負擔，「將珍貴的醫療資源留給重症及需要的患者」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。