不是黑人護駕！王力宏帶3神祕男闖吾疆 最終沒見到小孩
李靚蕾昨（11）日深夜發文，揭露王力宏帶3名男子硬闖吾疆豪宅，把屋內2女1兒全部嚇哭，原來護送王力宏回吾疆豪宅的人，並非先前所傳的陳建州（黑人），而是李靚蕾口中「在台灣有前科、也跟黑道熟識」的工作人員，而王力宏經過21天漫長的自主健康管理期，最終還是沒有順利見到孩子。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-12 12:35:20
李靚蕾表示，王力宏回家時要求拔除監視器才肯進門，李靚蕾看了監視器畫面才發現，除了王力宏說會帶來的2位男性，還有一位素未謀面的男子躲在後面，她拒絕這群人進屋，王力宏拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，把孩子嚇哭了，因為知道王力宏的工作人員有前科，李靚蕾嚇得為自己人身安全發聲：「在這裡我要鄭重的聲明，我身心健康，還有3個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計畫，完全不可能有自殺的念頭。」
李靚蕾也指出，王力宏不顧孩子隱私，眼中只有自己，她披露：「有一次視訊，你明明知道當時樓下都是媒體，你試圖說服孩子們跟你一起到1樓，你為了挽回自己的名利，不顧孩子的安危和處境，什麼都願意做，是嗎？還未經我和孩子同意，把孩子跟你說話長達17分鐘的私密視頻內容，沒有理由的傳給不相干的人，擅自曝光孩子的長相和隱私。你跟媒體說你現階段最重要的就是孩子，一樣，我有聽到，沒有看到，我看到的是你的眼中，依然只有你自己。」
不過以王力宏的說法，李靚蕾才是利用孩子的人，他先前一篇聲明指出，李靚蕾懷大女兒時拳打腳踢逼婚，「如果今天不跟我結婚，我會消失改名，肚子裡的孩子，你一輩子都見不到。你別想找我，你會永遠找不到我。」離婚時又挾孩子要求分產1.5億人民幣（約台幣6.5億元）、每月21萬人民幣（約台幣91萬元）的生活費、免費住台北房子到18年，王力宏這邊急迫想見到小孩，向李靚蕾喊話：「真的請求妳讓我可以見見他們。」