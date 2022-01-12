巷仔內／侯家軍參選恐衝擊現任議員　考驗侯友宜選戰策略

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地方人士認為，相較於本屆的市議員選舉，時任國民黨新北市黨部主委李乾龍提供資源大力的輔選，才得以讓淡水區陳偉杰、三蘆區王威元、板橋區葉元之、土樹三鶯區江怡臻及新店區唐慧琳（已故）全數當選，也為國民黨在市議會注入新血；不過，下屆的議員選戰，恐無法再複製這樣的模式。
至於地方盛傳新北市第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）的無黨籍議員蘇泓欽若加入國民黨，「侯家軍」成員之一的新北市副發言人呂家愷將不參選，則遭黨務人士打臉；黨務人士直指，本屆的市議員選舉，確實有邀蘇泓欽若入黨未果，如今國民黨有自己的人要參選，不可能有這回事！
地方人士透露，新北市副發言人戴湘儀、蔡畹鎣2人去年加入國民黨，但弔詭的是，2人都是在外縣市申請入黨；而原本「最美背後靈」的戴湘儀被規畫參選板橋區，以制衡自走砲性格的黨籍議員，但考量板橋區參選爆炸，加上新莊區有1席女性新人參選的空間，因此戴湘儀參選新莊區的議員幾乎已成定局。
地方人士說，除了「侯家軍」的蔡畹鎣、呂家愷、戴湘儀及吳訓孝，及市議員黃林玲玲的兒子黃聖超、蔡明堂兒子蔡政呈，爭取國民黨提名，角逐下屆的議員外；目前還包括洪秀柱子弟兵李珮媜、國民黨智庫副執行長黃心華將爭取新店區的議員提名，郝龍斌的子弟兵簡皇譽則投入土樹三鶯區的初選。
政壇人士分析，國民黨在新北市議會有31席的議員，除「新莊媽祖婆」的新北市議員黃林玲玲交棒兒子黃聖超，蘆洲、三重區議員蔡明堂交棒給兒子蔡政呈外，多數的議員都將拚連任；不過，面對「侯家軍」的戴湘儀、吳訓孝參選，黃林玲玲、蔡明堂如何能順利的交棒，則考驗國民黨、侯友宜的選戰策略。