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巷仔內／侯家軍參選恐衝擊現任議員　考驗侯友宜選戰策略

▲新北副發言人戴湘儀（左）、蔡畹鎣（右）2人都已加入國民黨，但都是在外縣市申請入黨。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北副發言人戴湘儀（左）、蔡畹鎣（右）2人都已加入國民黨，但都是在外縣市申請入黨。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／特稿

2022-01-12 12:42:14

2022地方選舉的時程接近，相較於多位年輕的新面孔代表民進黨、民眾黨、時代力量角逐新北市議員，國民黨就顯得保守許多；不過，國民黨在新北市有最強的母雞－新北市長侯友宜尋求連任，加上「侯家軍」早已布局市議員的選戰，藍營實力仍不容小覷。

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黨務人士表示，國民黨不見得有現任優先的慣例，每一屆都會視情況來調整，而本屆的市議員提名策略為N＋1（現任＋有空間的選區增加提名1席新人），但下屆的議員提名辦法仍有待黨中央農曆年後制定；目前以第3選區（蘆洲、三重）有N＋1的空間，至於板橋區提名新人的空間不大。

地方人士認為，相較於本屆的市議員選舉，時任國民黨新北市黨部主委李乾龍提供資源大力的輔選，才得以讓淡水區陳偉杰、三蘆區王威元、板橋區葉元之、土樹三鶯區江怡臻及新店區唐慧琳（已故）全數當選，也為國民黨在市議會注入新血；不過，下屆的議員選戰，恐無法再複製這樣的模式。

至於地方盛傳新北市第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）的無黨籍議員蘇泓欽若加入國民黨，「侯家軍」成員之一的新北市副發言人呂家愷將不參選，則遭黨務人士打臉；黨務人士直指，本屆的市議員選舉，確實有邀蘇泓欽若入黨未果，如今國民黨有自己的人要參選，不可能有這回事！

▲新北市副發言人呂家愷（右）已確定參選新北市第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）的市議員。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市副發言人呂家愷（右）已確定參選新北市第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）的市議員。（圖／記者陳志仁攝）
地方人士透露，新北市副發言人戴湘儀、蔡畹鎣2人去年加入國民黨，但弔詭的是，2人都是在外縣市申請入黨；而原本「最美背後靈」的戴湘儀被規畫參選板橋區，以制衡自走砲性格的黨籍議員，但考量板橋區參選爆炸，加上新莊區有1席女性新人參選的空間，因此戴湘儀參選新莊區的議員幾乎已成定局。

▲擔任新北市長侯友宜秘書的吳訓孝，則將投入三重、蘆洲區的市議員選戰，恐衝擊議員蔡明堂交棒給兒子蔡政呈的布局。（圖／記者陳志仁攝）
▲擔任新北市長侯友宜秘書的吳訓孝，則將投入三重、蘆洲區的市議員選戰，恐衝擊議員蔡明堂交棒給兒子蔡政呈的布局。（圖／記者陳志仁攝）
地方人士說，除了「侯家軍」的蔡畹鎣、呂家愷、戴湘儀及吳訓孝，及市議員黃林玲玲的兒子黃聖超、蔡明堂兒子蔡政呈，爭取國民黨提名，角逐下屆的議員外；目前還包括洪秀柱子弟兵李珮媜、國民黨智庫副執行長黃心華將爭取新店區的議員提名，郝龍斌的子弟兵簡皇譽則投入土樹三鶯區的初選。

▲「新莊媽祖婆」的新北市議員黃林玲玲將交棒兒子黃聖超。（圖／記者陳志仁攝）
▲「新莊媽祖婆」的新北市議員黃林玲玲將交棒兒子黃聖超。（圖／記者陳志仁攝）
政壇人士分析，國民黨在新北市議會有31席的議員，除「新莊媽祖婆」的新北市議員黃林玲玲交棒兒子黃聖超，蘆洲、三重區議員蔡明堂交棒給兒子蔡政呈外，多數的議員都將拚連任；不過，面對「侯家軍」的戴湘儀、吳訓孝參選，黃林玲玲、蔡明堂如何能順利的交棒，則考驗國民黨、侯友宜的選戰策略。
 


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