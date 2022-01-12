增開第三劑接種站　台南疫苗接種預約系統上線

台南市除了增開成大醫院COVID-19疫苗追加劑門診，亦將於1月15、16日分別在台南市立圖書館永康新總館開設BNT疫苗追加劑接種站、中西區中山國中設置莫德納疫苗追加劑接種站，設籍於台南市的市民可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）網頁版進行預約。
記者鄭婷襄／台南報導
2022-01-12 12:41:12
為增加第三劑COVID-19疫苗普及率，南市府將於1月15日上午8時至11時、下午1時至4時假台南市立圖書館永康新總館開設BNT疫苗追加劑接種站；1月16日上午8時至中午12時、下午1時30分至5時30分於中西區中山國中設置莫德納疫苗追加劑接種站。
設籍於台南市的市民如須預約永康總圖、中山國中接種站接種服務，可透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」網頁版進行預約，若市民已向醫療院所完成預約，請依約前往，無須再透過1922（公費疫苗預約平台）或台南COVID-19疫苗接種預約系統。
「台南COVID-19疫苗接種預約系統」（原台南打疫苗）除持續與戶政系統介接，可協助市民預先進行身份比對，亦保有且持續更新本市疫苗接種紀錄，可協助判定疫苗接種紀錄及目前接種之劑別；本週末有意前往永康總圖、中山國中接種站的市民，請攜帶身分證、健保卡及接種紀錄卡前往接種。