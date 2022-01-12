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BY2喊李靚蕾說謊！曬公證書反擊　遭網抓「重要疑點」

▲BY2妹妹Yumi（右圖）捲入王力宏風波，近來工作室頻頻發聲反擊李靚蕾。（圖／翻攝李靚蕾微博、Yumi微博）
▲BY2妹妹Yumi（右圖）捲入王力宏風波，近來工作室頻頻發聲反擊李靚蕾。（圖／翻攝李靚蕾微博、Yumi微博）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-12 13:47:22

李靚蕾昨（11）日寫下長文指控王力宏試圖帶著3名男性，企圖硬闖家中，讓她與孩子們受到驚嚇，也在文末反駁日前BY2工作室微博發出的聲明，提到自己沒收到對方傳來的訊息，BY2方面獲知消息後，再度發表聲明並曬出報案的公證書佐證，沒想到卻被眼尖的網友發現公證書有問題。

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BY2工作是於今（12）日凌晨發文反擊李靚蕾：「我們沒有顛倒是非的文采，只有公證過的證據和清白。希望李靚蕾不要繼續誹謗污衊、操控輿論，給更多年輕人做不良示範。你人不在內地，微博又沒有認證V，很難確認本人身分。既然上線了，請告知你的聯繫方式和通訊地址，接受法律的裁判。」一併附上傳訊息給李靚蕾的截圖、大陸上海張江公證處開的公證書，強力澄清她們並不是刻意潑髒水給李靚蕾。

▲BY2出示官方認證，要讓李靚蕾接受法律制裁。（圖／翻攝BY2微博）
▲BY2出示官方認證，要讓李靚蕾接受法律制裁。（圖／翻攝BY2微博）
沒想到有眼尖的網友發現，BY2曬出的公證書上缺少官方的鋼印，因此質疑這張公證書是否真的具有公信力。另外，關於雙方不斷爭執的「私訊」一事，有網友分析可能的原因，一是李靚蕾、BY2雙方沒有互相追蹤，就會沒收到通知；二是BY2工作室傳完訊息後，立即把李靚蕾拉進黑名單，李靚蕾才收不到訊息；最後一個可能的理由是李靚蕾有收到，但是刪掉了，才沒有此訊息。

▲網友揪出BY2曬出的公證書一個疑點。（圖／翻攝BY2工作室微博）
▲網友揪出BY2曬出的公證書一個疑點。（圖／翻攝BY2工作室微博）
▲網友揪出BY2曬出的公證書一個疑點。（圖／翻攝BY2工作室微博）
▲網友揪出BY2的公證書一個疑點。（圖／翻攝BY2工作室微博）

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