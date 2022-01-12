全家新推9款福袋最貴699元！造型手提箱搶手　再抽保時捷

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售價：399元
限量：20000組(兩種款式)
兼具收納、保冷功能的福袋，有兩種跳跳虎造型。內容物：跳跳虎商品組合（跳跳虎筆記本、跳跳虎便利貼、跳跳虎紅包袋）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
全家跳跳虎手提箱福袋
售價：699元
限量：10000組
可愛的跳跳虎造型手提箱福袋。內容物：跳跳虎商品組合（跳跳虎筆記本、跳跳虎便利貼、跳跳虎紅包袋、跳跳虎旅遊手札）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
全家美樂蒂、布丁狗福袋
售價：399元
限量：20000組(兩種款式)
可愛的置物箱造型福袋。內容物：美樂蒂或布丁狗商品組合（筆記本、便利貼、紅包袋）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
全家武德宮福袋
售價：399元
限量：10000組
內容物：武德宮商品組合（萌虎零錢包、小春聯3入、紅包袋3入）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
全家春節PQI 3C福袋
售價：499元
限量：8500組
推出五種組合，包含行動電源、無線充電架、車用充電等商品。
全家野獸國虎年福袋
售價：599元
限量：12000組
除了授權卡通周邊商品外，還有漫威英雄等筆記本、吊飾、公仔等。
可愛授權小物福袋
售價：499元
限量：15000組
內含迪士尼、蠟筆小新、角落生物等人氣明星肖像製成的生活小物，共有7種組合。
虎年福袋新春福袋
售價：200元
限量：90萬組
內容物：飲料、零食、糖果、抽獎券一張。
除了上述的福袋商品以外，全家今年福袋抽獎頭獎為370萬的保時捷Porsche Cayenne一台，二獎是價值308萬的Porsche Macan一台，還有KKday萬元旅遊券、蝦皮萬元購物金等大獎，總計有七款內涵抽獎券的福袋可以抽大獎（不含品牌福袋）。