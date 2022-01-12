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全家新推9款福袋最貴699元！造型手提箱搶手　再抽保時捷

▲全家再推9款肖像與品牌福袋，內容物大不相同，有3C商品，也有零食及聯名小物。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全家再推9款肖像與品牌福袋，內容物大不相同，有3C商品，也有零食及聯名小物。（圖／記者劉雅文拍攝）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-12 13:12:05｜2022-01-12 14:46:12

農曆新年就要到了，很多民眾都想買個福袋試試手氣，四大超商與超市龍頭全聯也都陸續推出了新春福袋，全家超商今（12）日祭出第二波肖像與品牌福袋，合計共有9款不同組合，這次價位落在399到699元之間，包含保冷袋、手提箱、置物箱等，以及包含行動電源、車充等五種組合的3C福袋，還有小朋友最愛的授權卡通玩具、小物相關商品福袋，《NOWnews今日新聞》也特別為讀者做了新春福袋搶先開箱，看看這些福袋中到底藏了哪些好康。

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全家跳跳虎集合福袋
售價：399元
限量：20000組(兩種款式)
兼具收納、保冷功能的福袋，有兩種跳跳虎造型。內容物：跳跳虎商品組合（跳跳虎筆記本、跳跳虎便利貼、跳跳虎紅包袋）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。

▲全家推全家跳跳虎集合福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全家推全家跳跳虎集合福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
全家跳跳虎手提箱福袋
售價：699元
限量：10000組
可愛的跳跳虎造型手提箱福袋。內容物：跳跳虎商品組合（跳跳虎筆記本、跳跳虎便利貼、跳跳虎紅包袋、跳跳虎旅遊手札）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。

▲全家推跳跳虎手提箱福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全家推跳跳虎手提箱福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
全家美樂蒂、布丁狗福袋
售價：399元
限量：20000組(兩種款式)
可愛的置物箱造型福袋。內容物：美樂蒂或布丁狗商品組合（筆記本、便利貼、紅包袋）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。

▲全家推美樂蒂、布丁狗置物箱福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全家推美樂蒂、布丁狗置物箱福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
全家武德宮福袋
售價：399元
限量：10000組
內容物：武德宮商品組合（萌虎零錢包、小春聯3入、紅包袋3入）、飲料、零食、糖果、抽獎券一張。

▲全家推武德宮福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全家推武德宮福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
全家春節PQI 3C福袋
售價：499元
限量：8500組
推出五種組合，包含行動電源、無線充電架、車用充電等商品。

▲全家推春節PQI 3C福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全家推春節PQI 3C福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
全家野獸國虎年福袋
售價：599元
限量：12000組
除了授權卡通周邊商品外，還有漫威英雄等筆記本、吊飾、公仔等。

▲全家推野獸國福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全家推野獸國福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
可愛授權小物福袋
售價：499元
限量：15000組
內含迪士尼、蠟筆小新、角落生物等人氣明星肖像製成的生活小物，共有7種組合。

▲全家推可愛授權小物福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲全家推可愛授權小物福袋。（圖／記者劉雅文拍攝）
虎年福袋新春福袋
售價：200元
限量：90萬組
內容物：飲料、零食、糖果、抽獎券一張。

▲全家超商新春福袋每個200元，頭獎370萬的保時捷Porsche Cayenne一台。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲全家超商新春福袋每個200元，頭獎370萬的保時捷Porsche Cayenne一台。（圖／記者葉政勳拍攝）
除了上述的福袋商品以外，全家今年福袋抽獎頭獎為370萬的保時捷Porsche Cayenne一台，二獎是價值308萬的Porsche Macan一台，還有KKday萬元旅遊券、蝦皮萬元購物金等大獎，總計有七款內涵抽獎券的福袋可以抽大獎（不含品牌福袋）。


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