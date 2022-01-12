北大學者：中國迎「千年來最好30年」 預言2028取代美國
新冠疫情衝擊全球經濟，近期中國爆發Omicron疫情使供應鏈惴惴不安，高盛分析師更調降了中國經濟成長預測至4.3%，然而北京大學國家發展研究院院長姚洋日前卻稱，未來30年是中國「自北宋以來最好的30年」，更指出深圳有望替代矽谷成為全球創新中心，到了2028年至2030年，中國還會取代美國成為世界第一大經濟體。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-12 13:13:42｜2022-01-12 13:19:09
北大國發院院長姚洋10日在網易舉辦的經濟學家年會上發表演說，根據中媒《金融界》與網易刊載，姚洋認為目前國內有些企業家對未來失去信心，但國際資本正在給中國投下「YES票」，上半年按照國際經濟合作組織（OECD）統計，中國已經吸收了1770億美元資金，佔了世界五分之一，中國在疫情期間重新變成世界最大的外資吸引國。
姚洋指出，未來這30年將是中國千年歷史以來最好的30年，由於一般技術領域、中等技術領域都回到了全球領先地位，高科技領域如人工智慧（AI）、太陽能、電動車也佔世界前列，上一次位處優勢地位還得回溯到北宋宋仁宗時期的那40年。
在高科技領域，姚洋指出中國人對於使用AI習以為常，儘管在最核心算法層仍然落後於美國，但他仍相信「5年，最多10年，我們絕對超越矽谷」，而有賴75%太陽能的元件在中國生產，中國在太陽能、風電領域都掌握了核心技術，享有「碾壓式優勢」；國內電動車市場則在政府大力補助下比太陽能領域更成功，預估未來10年內，中國電動車將會大規模出口海外市場。
姚洋預判，2028年至2030年期間，中國將超越美國成為世界第一大經濟體，未來15年，中國將有2億人「進城」，而城市化過程將持續積累資本，進而導致經濟增長。他也預測到了2049年，中國人均收入至少達到美國的45%，經濟總量超過美國的2倍，而中國未來亦將形成「八大城」並集中60%至70%的人口，包含珠三角、長三角、武漢、長沙、四川、西安咸陽、鄭州、京津冀等。