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王力宏堅持「3男」陪同看小孩　監視器畫面還原衝突現場

▲李靚蕾曝光當天現場監視器畫面，可以看到王力宏身後有3名男子。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲李靚蕾曝光當天現場監視器畫面，可以看到王力宏身後有3名男子。（圖／翻攝李靚蕾IG）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-12 13:24:34｜2022-01-12 14:51:49

王力宏和李靚蕾8年婚姻不但告吹，2人為了3個小孩更是透過網路隔空交火，沉寂了3週後，李靚蕾昨（11）日深夜再度發文，指控王力宏並非真心道歉，而且不顧她的意願，除了堅持要帶2名她不熟悉的工作人員一同前去探望小孩外，還有一名陌生男子也偷偷隨行，讓李靚蕾直呼：「這讓我毛骨悚然。」並公開門外的監視器畫面，還原王力宏堅持要帶3名成年男子回家探望小孩的現場情況。

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▲王力宏為新歌《天地龍鱗》特別打造龍鱗的潮流帽衫。（圖／翻攝王力宏IG）
▲王力宏從神壇跌落，好形象一夕崩壞。（圖／翻攝王力宏IG）
李靚蕾強調當天家中只有她、3個小孩和1名保母在家，而且為了孩子們的安全，家中一直都裝有小孩監視器。但在探視前一晚，王力宏不但拒絕和李靚蕾溝通、不講明到底幾點會回家，還透過在美國的調解員堅持要帶2名工作人員一同前往，「我清楚表達了我覺得這樣的安排不符合孩子的最佳利益，我們歡迎你一個人回家，請不要帶任何人一起來家裡。因為事實是孩子們沒有跟你任何的工作人員熟識，我們的私生活跟工作人員也沒有交集，孩子只有聽你說過他們的名字，從未和他們一起玩或相處，所以你的工作人員，對孩子們來說是陌生人。」

結果隔天王力宏依然帶著2名男性工作人員前往，讓李靚蕾相當無奈，「你回覆告知你會帶兩位男性工作人員一同前來，我明確的拒絕，並告訴你，我一個女生和三個孩子在家裡，你帶兩位男性來，我會覺得有安全的疑慮，我希望我們能暫時拋開各自的心情，以孩子為重。今天，我們就為了孩子，單純的當孩子的爸爸媽媽，和孩子相處。」並且要求2名男性工作人員到樓下等待，但遭到王力宏拒絕，且揚言如果不讓他帶人進家門，就會直接離開，並要求李靚蕾關掉家中的小孩監視器，李靚蕾警覺性升高，「問你說為什麼要拔除監控，因為如果你害怕什麼，監控不是也會保護你安全嗎？我覺得很奇怪，也開始感到害怕，也說家裡只有我跟三個孩子，還有一位女傭，你這樣的舉動讓我很害怕。」

▲李靚蕾（左一）幫王力宏產下2女1子。（圖／王力宏IG）
▲李靚蕾（左一）幫王力宏產下2女1子。（圖／王力宏IG）
隨後李靚蕾透過門外監視器發現，除了王力宏和2名很不熟的工作人員外，現場還有一名她不認識的陌生男子，而且李靚蕾還看到工作人員示意這名男子往後站一點，而且還不斷保證門外就只有3個人，「這讓我毛骨悚然。你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」對此王力宏透過經紀公司喊話要李靚蕾有證據直接開告，不要透過媒體興風作浪，還指是李靚蕾想像力豐富。李靚蕾則回：「透過司法？我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力…來不及保護我人身安全，也無法即時阻止你讓我每天精疲力盡的一切作為。」、「如果有證據就提供？好，如果你同意我就po…原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私…也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽…」顯然這場離婚風波離正式落幕還有很長的一段路要走。


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