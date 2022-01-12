王力宏堅持「3男」陪同看小孩　監視器畫面還原衝突現場

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結果隔天王力宏依然帶著2名男性工作人員前往，讓李靚蕾相當無奈，「你回覆告知你會帶兩位男性工作人員一同前來，我明確的拒絕，並告訴你，我一個女生和三個孩子在家裡，你帶兩位男性來，我會覺得有安全的疑慮，我希望我們能暫時拋開各自的心情，以孩子為重。今天，我們就為了孩子，單純的當孩子的爸爸媽媽，和孩子相處。」並且要求2名男性工作人員到樓下等待，但遭到王力宏拒絕，且揚言如果不讓他帶人進家門，就會直接離開，並要求李靚蕾關掉家中的小孩監視器，李靚蕾警覺性升高，「問你說為什麼要拔除監控，因為如果你害怕什麼，監控不是也會保護你安全嗎？我覺得很奇怪，也開始感到害怕，也說家裡只有我跟三個孩子，還有一位女傭，你這樣的舉動讓我很害怕。」
隨後李靚蕾透過門外監視器發現，除了王力宏和2名很不熟的工作人員外，現場還有一名她不認識的陌生男子，而且李靚蕾還看到工作人員示意這名男子往後站一點，而且還不斷保證門外就只有3個人，「這讓我毛骨悚然。你原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」對此王力宏透過經紀公司喊話要李靚蕾有證據直接開告，不要透過媒體興風作浪，還指是李靚蕾想像力豐富。李靚蕾則回：「透過司法？我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力…來不及保護我人身安全，也無法即時阻止你讓我每天精疲力盡的一切作為。」、「如果有證據就提供？好，如果你同意我就po…原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私…也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽…」顯然這場離婚風波離正式落幕還有很長的一段路要走。