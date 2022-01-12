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新竹市拒配合升格考察　林為洲：明推暗擋沒意義

▲ 彰化縣長王惠美、 立法院內政委員會總召林為洲出席彰化縣升格考察。（圖／林為洲辦公室提供）
▲ 彰化縣長王惠美、 立法院內政委員會總召林為洲出席彰化縣升格考察。（圖／林為洲辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-01-12 13:26:20｜2022-01-12 13:35:46

針對近期縣市合併改制為直轄市引發之爭議，立法院內政委員會召委林為洲於今明（12、13）日邀集各黨派立委與中央部會赴彰化縣及新竹縣市考察升格整備情形。但新竹市長林智堅及市府團隊卻拒絕出席，林為洲批評是明推暗擋。

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對於新竹市政府獲邀出席，卻不願與會討論，林智堅更指委員會考察勞師動眾是「作秀」。林為洲表示，關於考察升格改制縣市的行程，皆已由內政委員會透過立法院發文通知，地方制度法修法牽涉到地方事務，並非胡亂考察，地方所反映的聲音，也將做為修法參考，藉由地方與中央充分的對話與討論，將讓整個程序更為嚴謹。

林為洲強調，這一次辦理考察，各黨派立委都有邀請，完全沒有預設立場，包括民進黨柯建銘、國民黨林思銘、鄭正鈐、時代力量邱顯智與民眾黨高虹安等人皆會出席。同時縣市政府、議會，以及涉及地方制度法修法的相關部會如內政部、財政部、交通部、國發會、中選會、主計總處、人事行政總處等單位都會來進行簡報，說明合併或改制後各部會所涉事項及變動，包含聯合交通治理、道路門牌、財稅分配、選區劃分等問題，14日將回到立法院召開公聽會，邀請專家學者分享修正地方制度法的各種觀點。

林為洲指出，竹竹合併是林智堅市長去年9月拋出的議題，民進黨原本去年12月在立法院欲強行修法實施，被專家學者與在野各黨齊轟後，才願意交付委員會審查討論，此次透過實地考察及公聽會，更是能廣聽各界聲音，預留時間讓市府表示意見，便於多方溝通，以示尊重，已展現國民黨誠意，但身為縣市首長，不僅不願參與討論，主管機關內政部長徐國勇也不出席，甚至連偌大的行政院連一位代表都派不出來，不知道民進黨明推暗擋意義何在？

林為洲呼籲，請林智堅市長以及民進黨放下成見，縣市合併改制爭議延燒逾三個月，各界始終達不到共識，若彼此有不同的意見，就需要妥善溝通，不出席等同於是喪失自身表達機會，也是不足取的態度，希望竹市府以及行政院當日盡量派人參與討論。

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