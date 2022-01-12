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無線電被按住、訓練時數偏少？專家提F-16V墜海疑點

▲嘉義空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6650），驚傳訓練時在外海失聯。（資料照／記者呂炯昌攝）
▲嘉義空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6650），驚傳訓練時在外海失聯。（資料照／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-12 17:12:11｜2022-01-12 17:13:26

嘉義空軍基地第四聯隊一架編號6650的F-16V戰機昨（11）日下午在訓練時墜海，機上飛官陳奕上尉失聯。這是去年11月F-16V戰機作戰隊接裝之後首度傳出F-16V墜海，對此意外，前空軍飛行員與軍事專家提出許多疑點，認為墜海前緊按無線電，很不正常，且認為共機頻繁擾台也對飛行員訓練任務造成間接影響。

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空軍司令部昨日晚間舉行「空軍F-16V光點消失臨時」記者會，空軍督察長柳惠千少將表示，飛行員陳奕的飛行時數為60:05小時，這架F-16V於下午執行對地炸射科目，當時是執行20度大角度並以照相槍模擬對地炸射攻擊，在進行第3個科目大角度導入時，呈現大角度、向下快速的墜海。

事發當時友機與地面靶場人員全程目擊，失事戰機是呈現大角度向下高速墜海，飛行員並沒有跳傘，而飛行員全程按住無線電麥克風通話鍵，導致空地都無法截收其發話，柳惠千表示，占用無線電波道這點很不正常，空軍將展開調查。

前F-16種子教官黃揚德表示，F-16V戰機墜海前，執行的科目是大角度後對地炸射，期間有4秒左右的追瞄時間，G力落在2到3G，屬於難度不高科目。針對無線電被按住的疑點，黃揚德表示，從航迷提供的照片發現，事發時戰機的減速板也罕見開啟，無線電與減速板都在左側的油門桿上，疑似同時按到，一般來說，無線電發話用食指推，減速板則用拇指，怎麼會同時按到，是誤觸還是遇上情況，都有待釐清。

空軍目前採三階段三機種方式培訓飛行員，在空軍官校先飛T-34C教練機、AT-3高教機，完訓下部隊後先進行F-5E/F部訓機訓練，再換裝飛幻象2000、F-16與IDF經國號戰機。失聯飛官陳奕2019年3月任職，F-16的飛行時數僅60小時，屬於資淺飛官，媒體質疑飛行時數偏低。前空軍副司令張延廷認為，共機擾台與換裝訓練延宕，造成飛官訓練時數被壓縮，都有間接關係。

國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，目前部訓機為台東志航基地的F-5戰機，操作及戰術都與新一代戰機截然不同，資淺飛官下部隊後操作F-16V等新一代戰機時，需要時間磨合與轉換。現在只能期盼勇鷹高教機能按期程交機，投入部訓機序列，才能縮短飛官適應期，降低換訓時數。

「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，空軍的確面臨培訓F-16飛行員人力荒的問題，「這幾年進去跟離開人數差不多」，加上F-16執行任務較為繁重，所以飛官下部隊選擇機種，多以幻象2000跟經國號戰機優先，由於F-16飛行員來源少，合格的就只能儘最大力量訓練出來，讓他們能飛。F-16換裝訓練要9個月，這段期間除了10個小時飛行訓練外，還要進行學科訓練，飛行時間不多真的是事實。

▲台東志航基地F-5E戰機。(圖／記者呂炯昌攝)
▲台東志航基地F-5E部訓機。(圖／記者呂炯昌攝)

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