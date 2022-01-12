無線電被按住、訓練時數偏少？專家提F-16V墜海疑點

我是廣告 請繼續往下閱讀
事發當時友機與地面靶場人員全程目擊，失事戰機是呈現大角度向下高速墜海，飛行員並沒有跳傘，而飛行員全程按住無線電麥克風通話鍵，導致空地都無法截收其發話，柳惠千表示，占用無線電波道這點很不正常，空軍將展開調查。
前F-16種子教官黃揚德表示，F-16V戰機墜海前，執行的科目是大角度後對地炸射，期間有4秒左右的追瞄時間，G力落在2到3G，屬於難度不高科目。針對無線電被按住的疑點，黃揚德表示，從航迷提供的照片發現，事發時戰機的減速板也罕見開啟，無線電與減速板都在左側的油門桿上，疑似同時按到，一般來說，無線電發話用食指推，減速板則用拇指，怎麼會同時按到，是誤觸還是遇上情況，都有待釐清。
空軍目前採三階段三機種方式培訓飛行員，在空軍官校先飛T-34C教練機、AT-3高教機，完訓下部隊後先進行F-5E/F部訓機訓練，再換裝飛幻象2000、F-16與IDF經國號戰機。失聯飛官陳奕2019年3月任職，F-16的飛行時數僅60小時，屬於資淺飛官，媒體質疑飛行時數偏低。前空軍副司令張延廷認為，共機擾台與換裝訓練延宕，造成飛官訓練時數被壓縮，都有間接關係。
國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，目前部訓機為台東志航基地的F-5戰機，操作及戰術都與新一代戰機截然不同，資淺飛官下部隊後操作F-16V等新一代戰機時，需要時間磨合與轉換。現在只能期盼勇鷹高教機能按期程交機，投入部訓機序列，才能縮短飛官適應期，降低換訓時數。
「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，空軍的確面臨培訓F-16飛行員人力荒的問題，「這幾年進去跟離開人數差不多」，加上F-16執行任務較為繁重，所以飛官下部隊選擇機種，多以幻象2000跟經國號戰機優先，由於F-16飛行員來源少，合格的就只能儘最大力量訓練出來，讓他們能飛。F-16換裝訓練要9個月，這段期間除了10個小時飛行訓練外，還要進行學科訓練，飛行時間不多真的是事實。