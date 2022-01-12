意外！2021國旅最熱門目的地 非台東台南而是「這縣市」
旅遊體驗電商平台KKday今(12)日公布國旅洞察報告，台北市意外奪得2021全年度國旅熱門目的地冠軍，新竹縣市、宜蘭縣分別拿下亞軍、季軍。國旅人氣竄升目的地前三名依序則是為苗栗縣、基隆市、高雄市。而國人最愛票券類商品，則是以離島、飯店度假、交通類體驗的回購頻率最高。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-12 13:42:00
KKday分享，根據台灣市場全站旅遊體驗商品的綜合數據，2021年國旅熱門目的地前十名依序為台北市、新竹縣市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、台南市、新北市、澎湖縣、台中市、屏東縣，另外，相較2020年，國旅人氣竄升目的地前五名則為苗栗縣、基隆市、高雄市、嘉義縣市、屏東縣，主要在於豪華露營、戶外體驗、都會旅遊、自然景區、水上活動等體驗上，獲得消費者青睞。
至於熱門國旅體驗商品前五名依序為票券類、離島旅遊、飯店度假、一日二日遊、戶外露營，業者進一步探究消費者的回購行為，發現離島、飯店度假、交通類體驗旅客在站上的回購頻率最高。
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